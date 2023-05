Wypadek trzech samochodów! Cztery osoby trafiły do szpitala

i Autor: KPP Jarosław Wypadek trzech samochodów na obwodnicy Radymna! Cztery osoby trafiły do szpitala [23.05.2023]

Dramat na drodze

Do wypadku doszło we wtorek (23 maja 2023) na obwodnicy Radymna. Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierująca mercedesem 45-latka, włączając się do ruchu, nie ustąpiła pierwszeństwa przejazdu kierującemu bmw, w wyniku czego doszło do zderzenia. Siłą uderzenia bmw przemieściło się na przeciwległy pas ruchu i uderzyło w audi. Do szpitala trafiły cztery osoby.