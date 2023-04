Tragiczny wypadek. Nie żyje 34-latek przygnieciony przez ciągnik

TRAGEDIA

Tragiczny wypadek w Brzózie Królewskiej. Nie żyje 34-latek przygnieciony przez ciągnik

Do dramatycznego wypadku doszło w Brzózie Królewskiej na Podkarpaciu. Jak przekazują policjanci, kierujący ciągnikiem rolniczym zjechał do rowu, a siedzący na wozie pasażer wypadł wprost pod ciągnik, który go przygniótł. Życia 34-latka nie udało się uratować.