Nie żyje ksiądz Henryk Czajka. Zmarł w trakcie mszy. "Dobry ksiądz i człowiek"

Nie żyje ksiądz proboszcz Henryk Czajka. Informacje o śmierci duchownego przekazała w niedzielę (19 marca 2023) Parafia pw. Św. Anny w Niewodnej.

- Pogrążeni w smutku zawiadamiamy, że w dniu dzisiejszym w wieku 60 lat zmarł ksiądz proboszcz Henryk Czajka - czytamy.

Pogrzeb księdza Henryka Czajki

Znane są już szczegóły dotyczące uroczystości pogrzebowych. W poniedziałek (20 marca 2023) o godzinie 18:00 będzie miała miejsce eksporta ciała śp. księdza proboszcza do kościoła w Niewodnej. Następnie odprawiona zostanie dodatkowa msza, a po niej różaniec.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek (21 marca 2023). Jak podaje parafia, o godzinie 11:00 w kościele w Niewodnej odbędzie się czuwanie modlitewne wraz z różańcem, natomiast o godzinie 12:00 odprawiona zostanie msza pogrzebowa. Ciało duchownego zostanie złożone na cmentarzu parafialnym w Niewodnej.

Informacja o śmierci księdza wywołała lawinę komentarzy: "Bardzo dobrze księdza wspominam gdy był w Gogołowie na parafii, dobry ksiądz i człowiek. Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie", "Wspaniały katecheta z Liceum z Kołaczyc" ; "Mój nauczyciel z liceum 😪...Wieczne odpoczywanie..." ; "Ciężko w to uwierzyć" ; "Nie mogę w to uwierzyć. Uczył mnie w szkole średniej, pisał mi opinię do Seminarium a później współpracowaliśmy w jednym dekanacie w początkach mojego kapłaństwa. Niezwykle dobry i życzliwy człowiek. Odpoczywaj w pokoju".

