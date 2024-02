Kierowca zaatakowany przez rój pszczół nie żyje. Wjechał w autokar pełen pasażerów

Zalesie na Podkarpaciu. Nie żyje mężczyzna, który wjechał w autokar

Wczoraj po zmroku w miejscowości Zalesie pod Lubaczowem, na drodze wojewódzkiej nr 858 policjanci zatrzymali do kontroli autokar, który przekroczył prędkość w terenie zabudowanym. Nikt nie spodziewał się tego, co nastąpiło. Z nieustalonych przyczyn samochód osobowy wjechał w tył pojazdu.

Dlaczego pszczoły są tak ważne? Miodobranie w Lublinie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pechowo kierowca, który pod Lubaczowem na Podkarpaciu doprowadził do wypadku, przewoził samochodem źle zabezpieczone ule. Zderzenie sprawiło, że pojemniki z pszczołami przemieściły się w kierunku 86-latka, a następnie otworzyły, uwalniając wściekły rój.

Drzwi auta z powodu uszkodzeń nie dało się otworzyć. Obecni na miejscu policjanci wybili szybę i wydostali nieprzytomnego mężczyznę. On i jedna pasażerka autokaru zostali przetransportowani do szpitala. Niestety, 86-latek zmarł pomimo udzielonej mu pomocy. Na razie nie wiadomo, co dokładnie doprowadziło do zgonu seniora spod Lubaczowa - czy pogryzienia spowodowane przez owady, czy obrażenia, których doznał w wyniku wypadku. Jego ciało zostanie poddane sekcji zwłok.