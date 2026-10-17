Niedźwiedź na ulicy w polskim mieście! Jest wideo, aż trudno uwierzyć

Niedźwiedź spacerował po centrum polskiego miasta! Nagrania obiegły internet. Mieszkańcy przecierali oczy ze zdumienia

Niecodzienne sceny rozegrały się nocą w Lesku, niewielkim mieście na Podkarpaciu położonym u podnóża Bieszczadów. Na ulicach pojawił się niedźwiedź brunatny. Zwierz spokojnie chodził między autami i budynkami. Całe zdarzenie zostało nagrane, a filmiki szybko zaczęły krążyć w mediach społecznościowych.

Jak informuje Radio Rzeszów, niedźwiedź przyszedł do Leska od strony miejscowości Huzele. Następnie skierował się w stronę placu Konstytucji 3 Maja. Przeszedł przez centrum, docierając aż w okolice kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

O obecności zwierzęcia powiadomiono policję i odpowiednie służby. Funkcjonariusze nie próbowali łapać ani płoszyć niedźwiedzia. Towarzyszyli mu, pilnując sytuacji, aż dotarł na obrzeża miasta. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Mieszkańców poproszono jednak o zachowanie szczególnej ostrożności.

Dlaczego niedźwiedź wszedł do miasta?

Lesko leży w pobliżu Bieszczadów, gdzie żyje najwięcej niedźwiedzi w Polsce. Zwierzęta te jesienią intensywnie szukają pożywienia, by zgromadzić zapasy tłuszczu przed zimowym snem. Dlaczego jednak zapuszczają się między domy? Jednym z powodów są pozostawiane przez ludzi resztki jedzenia. Niedźwiedzie mają doskonały węch i potrafią z daleka wyczuć odpady spożywcze. Jeśli znajdą łatwo dostępny pokarm w śmietnikach, mogą regularnie wracać w takie miejsca. Dlatego powinno się zabezpieczać pojemniki na śmieci.

Sonda Czy widziałeś kiedyś na własne oczy niedźwiedzia, ale nie w zoo ani w internecie? Tak, w lesie Tak, wśród ludzkich siedzib Nie