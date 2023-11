Niedźwiedzie grasują na parkingach. Lasy Państwowe ostrzegają

To niewiarygodne, co zrobił. Z piwem w ręku głosił kazanie stojąc za ołtarzem

Na podkarpaciu niedźwiedzie grasują przy parkingach!

Lasy Państwowe w Krośnie ostrzegają przed niedźwiedziami, które coraz częściej pojawiają się przy ludzkich zabudowaniach. Coraz łatwiej jest napotkać to piękne zwierzę na przydrożnych parkingach, przy kempingach, w okolicach koszy na śmieci czy nawet przy leśniczówkach.

- Niedźwiedź zostawił „odciski pazurów” na jednym z uli, dwa kolejne wywrócił dostając się z łatwością do słodkiego wnętrza. Sądząc po tropach był to młody niedźwiedź. W ostatnim czasie we wsi Puławy, w sąsiedztwie zabudowań, widziano go jak przechadzał się w biały dzień drogą biegnącą wzdłuż domów - powiedziała Barbara Kułak z Nadleśnictwa Rymanów opowiadając o przypadku "misia", który na przełomie października i listopada odwiedził biuro leśnictwa. Dodatkowo, jak twierdzą Lasy Państwowe, niedźwiedzie mogą być niebezpieczne nie tylko wiosną, ale przez cały rok.

Lasy Państwowe ostrzegają przed niedźwiedziami

Lasy Państwowe w Krośnie przestrzegają, że bliskie spotkania z niedźwiedziami mogą być niebezpieczne. W listopadzie doszło do ataku niedźwiedzia na mężczyznę, który w wyniku napaści został ciężko ranny. Aby zminimalizować ryzyko zwabienia niedźwiedzia należy nie zostawiać jedzenia ani śmieci po jedzeniu na miejscach odpoczynku oraz na parkingach, nie wyrzucać padliny oraz odpowiednio zabezpieczać kompostowniki.

- Coraz częściej niedźwiedziom nie przeszkadza bliskość człowieka, jego zapach. To bardzo niedobry sygnał, bo stąd już tylko krok do tzw. bliskich spotkań. Jeżeli wchodzimy w młodnik, nawet na szlaku turystycznym, należy zachowywać się w miarę głośno. W naturalnym odruchu niedźwiedź rzuci się do ucieczki. Pamiętajmy, niedźwiedź to nie pluszowy miś, może być groźny przy bliskim spotkaniu, jak to miało miejsce w minioną niedzielę, w lesie nad Zatwarnicą. Według mojej wiedzy to 31. przypadek dotkliwego poranienia człowieka przez niedźwiedzia w ciągu ostatnich dwóch dekad - powiedział Jan Mazur, zastępca dyrektora RDLP ds. gospodarki leśnej. Warto też wspomnieć, że niedźwiedzie często zagłębiają się w gospodarstwa, gdzie hodowane są pszczoły, króliki czy drób.

