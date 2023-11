Ratownicy z GOPR Bieszczady opowiadają o dramatycznej akcji niesienia pomocy mężczyźnie zaatakowanemu przez niedźwiedzia (ZDJĘCIA)

Do całej akcji w Bieszczadach doszło w niedzielę (12/11/2023). Niedźwiedź miał zaatakować mężczyznę spacerującego po lesie. Listopad to okres, kiedy misie układają się do zimowego snu i jeżeli ktoś znajduje się w pobliżu ich gawry jest wrogiem i niedźwiedź może okazać się agresywny. -(...)o godzinie 16:45 zostaliśmy zadysponowani w rejon dawnej wsi Hulskie obok Zatwarnicy do pomocy mężczyźnie zaatakowanemu przez niedźwiedzia. Na miejscu zdarzenia zastaliśmy już OSP Zatwarnica oraz GOPR, którzy jako pierwsi dotarli do poszkodowanego. Nasze działania polegały na pomocy przy transporcie poszkodowanego do ZRM oraz współpracy z LPR przy zabezpieczeniu lądowiska w warunkach nocnych. W działaniach brało udział 6-ciu naszych ratowników. Z racji na warunki terenowe w akcji korzystaliśmy z quada - poinformowała w mediach społecznościowych Ochotnicza Straż Pożarna Lutowiska.

Ratownicy z GOPR Bieszczady szczegółowo opisali dramatyczną akcję niesienia pomocy poszkodowanemu. -Parę minut po 16.00 ratownicy ze stacji centralnej w Sanoku otrzymują zgłoszenie traktujące o mężczyźnie, który został zaatakowany przez niedźwiedzia. Ratownicy zbierają wywiad i ustalają wstępne miejsce zdarzenia. Po przyjeździe do miejscowości Zatwarnica, zastają karetkę pogotowia z Bieszczadzkie Pogotowie Ratunkowe SP ZOZ w Sanoku i straż pożarną (Ochotnicza Straż Pożarna Lutowiska i Zatwarnica). Następnie wspólnie udają się pieszo do poszkodowanego bowiem stromy i błotnisty teren wyklucza użycie quada. Niemal godzinę po zgłoszeniu wypadku ratownicy docierają do przytomnego poszkodowanego, który okazuje się mieć liczne rany kłute i szarpane. Ratownicy GOPR oraz z karetki pogotowia wdrażają stosowne procedury medyczne (tamowanie krwotoków, farmakologia przeciwbólowa). Po zaopatrzeniu znoszą poszkodowanego w noszach typu sked do karetki a ta zawozi mężczyznę do Zatwarnicy, gdzie oczekuje na niego śmigłowiec Lotnicze Pogotowie Ratunkowe. Dziękujemy wszystkim za współpracę- relacjonowali Ratownicy GOPR Bieszczady.

Nie wiadomo czy mężczyźni znaleźli się w okolicy gawry niedźwiedzia przypadkowo, czy weszli tam z ciekawości. Obrażenia poturbowanego przez niedźwiedzia mężczyzny były bardzo poważne: miał rany płata czołowego, oka, podrapane plecy, pogryzione uda i pośladki. 54-latka czeka dług pobyt w szpitalu zanim znów będzie mógł spacerować po bieszczadzkich lasach.