CIEKAWOSTKI

Niesamowite! Tak wygląda największa święconka w Polsce. Sprawdź, gdzie się znajduje

Wielka Sobota to czas, kiedy wielu Polaków idzie do kościoła z koszyczkiem poświęcić pokarmy. W całym kraju ludzie święcą strojne plecionki, by w Niedzielę Wielkanocną spożywać z nich pokarmy. Największy koszyk wielkanocny w Polsce znajduje się na Podkarpaciu, w Rudniku Nad Sanem. Tamtejsza święconka ma długość 4 metrów, a jej wysokość to ponad 3 metry. Koszyk corocznie zachwyca, stojąc w centrum miasteczka.