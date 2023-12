Nietypowy wypadek pociągu PKP Intercity. Przymusowa przesiadka w polu

Blokada DK94 od Rzeszowa do Korczowej. Strajk w miejscowości Gwizdaj

Podkarpacie. Pod Rzeszowem pociąg PKP Intercity zderzył się z dzikami

Niedaleko Rzeszowa doszło do niespotykanego wypadku. Pociąg PKP Intercity jadący z Przemyśla do Warszawy zderzył się z dzikami, które weszły na tory. Jak poinformował portal Rzeszów News, do kolizji doszło wczesnym wieczorem, w poniedziałek 11 grudnia. Strażacy z Rzeszowa przekazali, że nie było osób poszkodowanych.

- Pasażerowie zostali przesadzeni do innego pociągu. Ruch odbywał się po jednym torze, po godzinie 23 wznowiono rozkładową jazdę pociągów. W zderzeniu została uszkodzona lokomotywa - potwierdziła nam Dorota Szalacha z zespołu prasowego PKP S.A.

Około 150 pasażerów musiało opuścić pociąg zniszczony w zderzeniu z dzikami. Na miejscu zdarzenia czekali na przesiadkę przez około godzinę. Jednak to nie wszystko. - Pasażerów czeka jeszcze jedna przesiadka – w Krakowie. Na głównej stacji przesiądą się do innego pociągu Intercity – „Łokietek”. – Do Warszawy pasażerowie dotrą z 1,5-godzinnym opóźnieniem – powiedziała redakcji Rzeszów News Marta Ziemska z PKP Intercity.

