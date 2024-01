Nieustraszona ekspedientka złapała uzbrojonego bandziora! Recydywista tego nie przewidział

Petycja mieszkańców Lubaczowa do Macieja Orłosia. Obiecali nie wypominać mu wieku

Ta pomyłka kosztowała ją 100 tysięcy złotych. Bezwzględny oszust wypompował jej konto do czysta

JAK DO TEGO DOSZŁO?

Podkarpackie. Ekspedientka zamknęła w sklepie uzbrojonego bandytę

W jednym ze sklepów na terenie Jarosławia na Podkarpaciu doszło do napadu z użyciem broni. W ubiegłą niedzielę, w godzinach wieczornych, do sklepu wszedł mężczyzna. W ręku miał nóż i zaczął grozić nim ekspedientce, żądając wydania pieniędzy z kasy. Kobieta, pomimo strachu i zagrożenia, spróbowała swoich sił i uciekła zza lady. Rzuciła się do drzwi i od zewnątrz zamknęła napastnika w sklepie, po czym wezwała policję.

Gdy na miejsce przyjechali policjanci z KPP w Jarosławiu pozostało im zabezpieczyć broń i aresztować rozbójnika. Okazał się nim być 44-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego, który jest bardzo dobrze znany funkcjonariuszom.

Bandyta z Podkarpacia został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące i już usłyszał zarzut usiłowania rozboju, popełnionego w warunkach multirecydywy. Grozi mu do 20 lat więzienia. "Słowa uznania należą się ekspedientce, której dzielna postawa pozwoliła zatrzymać sprawcę. W takich sytuacjach należy pamiętać, aby w pierwszej kolejności zawsze kierować się własnym bezpieczeństwem." pogratulowali ekspedientce policjanci z Jarosławia.

Najpierw kradł w parafii wino, potem pieniądze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.