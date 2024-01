Niezwykła forma pomocy dla WOŚP! Każdy może wziąć udział

Ambitna inicjatywa lokalna Tomasza Majby. Tak w Przeworsku wspierają WOŚP

Finał WOŚP to jednodniowa zbiórka publiczna, organizowana przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Od wielu lat Finałom WOŚP towarzyszą także akcje internetowe i wydarzenia zamknięte, które rozpoczynają się już na początku grudnia.

Jednym z bardziej zaangażowanych wolontariuszy jest nauczyciel i Przewodniczący Rady Miasta z Przeworska - Tomasz Majba, który już od lat z coraz większym powodzeniem organizuje internetowe licytacje różnych rzeczy i usług, by wesprzeć Fundację Jurka Owsiaka.

- Pomysł na tą akcję zrodził się 5 lat temu w trakcie finału WOŚP. Na licytację w Miejskim Ośrodku Kultury w Przeworsku przeznaczyłem koszulkę sportową, oraz książkę kolegi. Te licytacje wówczas już cieszyły się dużą popularnością, więc zdecydowałem się kontynuować to działanie w kolejnych latach, tylko już na większą skalę - wspominał Tomasz Majba.

Od tamtego czasu znany aktywista społeczny prowadzi szereg licytacji na swoim profilu na Facebooku - Tomasz Majba z których cały dochód trafia bezpośrednio do jego e-skarbonki i wszystko zasila konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak wspominał organizator lokalnych internetowych licytacji, pierwsze zakończyły się kwotą około 800 zł, z każdym kolejnym rokiem było lepiej i już w ubiegłym roku dzięki jego działaniom i wszystkich firm, oraz osób prywatnych, które oferują swoje usługi i licytują na konto WOŚP trafiło ponad 25 tys. zł!

Licytacje odbywają się na prywatnym profilu Tomasza Majby w mediach społecznościowych (odnośniki do obejrzenia pod tekstem). Licytujący mogą w komentarzach przebijać kwoty. Każda licytacja ma podaną datę zakończenia i minimalna kwotę. Wszystko jest przejrzyste i klarowne.

Co roku do licytacji włącza się coraz więcej lokalnych firm i osób prywatnych, które oferują swoje usługi, oraz gadżety produkty i sprzęty. Wszyscy usługodawcy z Przeworska i okolic, którym na sercu leży pomaganiem i chcą wesprzeć WOŚP kontaktują się z Tomaszem Majbą i informują co chcą przekazać. Ten przygotowuje informację i zaprasza do licytacji.

18 stycznia na profilu aktywisty jest już ponad 40 różnych licytacji. Od bonów do restauracji, voucherów do wykorzystania w lokalnych firmach, poprzez treningi ze znanymi osobami, wizyty u lekarzy specjalistów, zabiegi medyczne i estetyczne, bukiety kwiatów, skrzynki z narzędziami, ubrania, książki z autografami autorów, usługi budowlane, czy rezerwacje w miejscach turystycznych.

Można wylicytować masaż, wynajęcie strefy SPA, bilety do teatru, uszycie garnituru na miarę, wizytę u barbera czy gadżety sportowe dla miłośników różnych dyscyplin, są do wylicytowania też sesje zdjęciowe, czy słodycze od lokalnych sprzedawców.

Ciągle kolejne osoby zgłaszają się do Tomasza Majby, by przekazać coś od siebie na licytację. Formuła licytacji w Internecie sprawdza się już od kilku lat, a angażując się w tę akcję pomagamy WOŚP! - Pomaganie jest fajne, więc mimo wszystkich trudności i ogromu pracy jaki jest zawsze przy organizacji tych licytacji robię to z przyjemnością i cieszę się, że co roku zyskuje to na popularności i tyle ludzi chce pomagać. Dziękuje wszystkim ofiarodawcom i licytującym! Za zaufanie i dobrą energię, bez Was nie byłoby tego, a tak, razem możemy pomagać i to jest najpiękniejsze - podsumował Tomasz Majba

Podczas Finału WOŚP równocześnie w całej Polsce odbywa się największa w Polsce zbiórka publiczna. Około 120 tysięcy wolontariuszy w ponad 1600 Sztabach zbiera pieniądze do tradycyjnych tekturowych puszek, a w Internecie odbywają się setki internetowych zbiórek i aukcji na rzecz Fundacji Jurka Owsiaka. Pieniądze zbierane są nie tylko w Polsce, ale także na całym świecie. Zobacz poniżej część usług i przedmiotów wystawionych dla WOŚP przez Tomasza Majbę.

