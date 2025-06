Niezwykła operacja w lecznicy na Podkarpaciu. "Bardzo wymagający pacjent"

Ocelot w Lecznicy dla zwierząt "ADA"

Ocelot to gatunek drapieżnego ssaka z podrodziny kotów. Długość głowy i tułowia od 72,6 do 100 cm, ogona 25,5 do 41 cm, zaś masa zazwyczaj do 15,5 kg. Ma cętkowane futro o zróżnicowanych barwach. Cechuje się szerokim zasięgiem występowania od Meksyku po Argentynę, zasiedla różne siedliska leśne, ale też krzewiaste i sawannę. Świetnie wspina się po drzewach, polując jednak raczej na ziemi na myszowate i inne gryzonie, naczelne, szczerbaki i inne ssaki. Nie pogardzi też ptakami i gadami. Poluje zwłaszcza w nocy. Pomimo niszczenia siedlisk i nielegalnych polowań jest gatunkiem najmniejszej troski.

Ocelot jest aktywny przez 14 godzin na dobę. W nocy też przemierza lasy, rzadziej otwarte miejsca, w poszukiwaniu zwierzyny bądź nieruchomo na nią wyczekuje. Dzień spędza bardziej na odpoczynku, a spoczywa zwykle rankiem i późnym popołudniem, umieszczając się pod korzeniami drzew, wśród gałęzi czy też pnączy. W razie potrzebie potrafi też tryb życia zmienić. To zwierzęta, które zazwyczaj żyją na wolności. Toris jest dużym kotem domowym - mieszkańcem Rzeszowa. Ma 4 lata, a niestety w ostatnich dniach popadł w tarapaty i potrzebował pomocy medyków.

"Bardzo wymagający pacjent"

- Do naszej lecznicy trafił bardzo wymagający pacjent - ocelot. Jest to średniej wielkości drapieżny kot znany ze swojej nieprzewidywalności i wrażliwości na stres. Tym razem: objawy apatyczności i brak apetytu. Konieczna była szybka i pełna diagnostyka, możliwa jedynie w znieczuleniu ogólnym - przeprowadzona z maksymalnym zabezpieczeniem i zespołową precyzją - mówił weterynarz Jakub Kotowicz, który badał Torisa.

- Z uwagi na gatunek i stan pacjenta, sytuacja była wymagająca. Nie wszędzie możliwe było jej sprostanie i wiele placówek odmówiło pomocy. W naszym zespole od lat tworzymy warunki pozwalające na bezpieczne przeprowadzanie procedur anestezjologiczno-diagnostycznych u bardzo wymagających kocich pacjentów - przekonywał medyk.

Ocelot wymagał sporego zaangażowania i wdrożenia specjalnej procedury w Lecznicy. Za opiekę nad dzikim pacjentem odpowiadał cały zespół:

lek. wet. Jakub Kotowicz, który, znieczulał już w swojej karierze niedźwiedzie, wilki i rysie,

diagnostykę internistyczną prowadziła lek. wet. Marta Cybulska, która specjalizuje się w chorobach wewnętrznych kotowatych z naciskiem na choroby nefrologiczne,

za asystę techniczną odpowiadał tech. wet. Tomasz Żołnierz, który ma wielkoletnia praktykę ze zwierzętami nieudomowionymi.

Aby móc zbadać Torisa trzeba było najpierw go uśpić. Potem przeprowadzono szeroką diagnostykę.

- Zastosowano złożony (4-etapowy), multimodalny protokół znieczulenia dostosowany do fizjologii gatunku i stanu pacjenta. W jego trakcie udało się wykonać: kliniczny przegląd pacjenta, kompleksową diagnostykę hematologiczną, ultrasonograficzną i radiologiczną, oraz biopsję + cytologię wykrytej zmiany w jamie brzusznej no i na koniec liczne badania laboratoryjne. Pacjent wybudził się spokojnie i bezpiecznie - wyjaśnił weterynarz Jakub Kotowicz.

Ocelot dostał tabletki, kroplówki i zalecenia. Po badaniach i pierwszej pomocy wrócił do domu ze swoim panem. Jednak pozostaje pod dalszą obserwacją i opieką w oczekiwaniu na wyniki kluczowych badań. Do Lecznicy wróci na kontrolę i dalsze leczenie.

