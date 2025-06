Dramat w rodzinie pięcioraczków z Horyńca. Mama opisała wszystko ze szczegółami. "Ja już nie mogę"

Mama pięcioraczków z Horyńca opisała bóle brzucha

- Dziś już naprawdę nie daję rady. Ten ból… nie odpuszcza. Przychodzi falami, jak przypływ, i zabiera wszystko: radość, spokój, siłę - napisała Dominika Clarke na Facebooku. Okazało się, że mama pięcioraczków z Horyńca walczy z bólem od połowy maja. Kobieta była wtedy w Bangkoku. Następnie spóźniła się na samolot do domu, co wywołało ogromny stres. Dramat rozpoczął się po powrocie na Wyspę. - Rano obudziłam się z ogromnym bólem głowy, a potem pojawił się nagły ból brzucha, taki jakby mnie ktoś kopał dosłownie i natychmiast musiałam biec do łazienki. To był ból, jakiego nigdy w życiu nie czułam - wspominała Clarke.

Lekarze przekazali diagnozę Dominice Clarke

Dominika Clarke zapytała internautów, jak sobie radzą z okropnymi bólami brzucha. - Ja już nie mogę. Miesiąc czasu, cały czas w bólu. Jeszcze w dzień jakoś daję radę, bo nie jem. Dzisiaj jadłam tylko kleik z siemienia lnianego - powiedziała w nagraniu, opublikowanym 19 czerwca.

Nagle świat, który jeszcze rano był kolorowy, robi się szary. Wszystko traci smak. Nawet rzeczy, które zawsze mnie cieszyły, wydają się dalekie. Człowiek dopiero wtedy rozumie, co znaczy być zdrowym, kiedy zdrowia zaczyna brakować. Zaczynam mierzyć życie nie dniami, ale przerwami w bólu - wtedy łapię te drobne chwile - oddech, uśmiech dziecka, łyk ciepłej herbaty - przekazała rozemocjonowana mama pięcioraczków z Horyńca.

Dominika Clarke przeprowadziła badania i poznała diagnozę. Kobietę zaatakowała bakteria helicobacter pylori. Przeprowadzona później gastroskopia wykazała wrzody na żołądku spowodowane bakterią.

Pod filmikiem pojawiło się mnóstwo komentarzy. Internauci podkreślają przede wszystkim, aby w takich przypadkach ufać lekarzom lub po prostu udać się do szpitala. Zaznaczają, że konsultacje z ekspertami pomogą bardziej niż rady "znawców" z mediów społecznościowych. Całej rodzinie pięcioraczków z Horyńca życzymy dużo zdrowia i siły.

Rodzina pięcioraczków z Horyńca, czyli ulubieńcy internetu

Dominika i Vincent Clarke opisują życie rodziny pięcioraczków z Horyńca m.in. na Facebooku i TikToku. Profile "Rodzina Clarke" we wspominanych mediach społecznościowych śledzi ponad 270 tysięcy internautów. Kolejne 137 tysięcy obserwuje słynną rodzinę na Instagramie. Rodzice pięcioraczków codziennie udostępniają nagrania, pokazujące życie pary i dzieci. Większość postów wywołuje ogromne emocje.