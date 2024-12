Noworoczny Koncert Wiedeński w Rzeszowie. Niezwykłe widowisko na początek roku

To straszne, co nauczyciel w-fu miał robić dziewczynkom. Pokrzywdzonych aż 16 osób

Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe głosy, oszałamiające show świetlne i przede wszystkim pierwsza na świecie Orkiestra Księżniczek! Jedyny taki projekt na świecie, fenomen który pobił serca melomanów z całego świata! Trzecia, najnowsza część Koncertu Wiedeńskiego – bestseller, którego nie można przegapić. Doskonała zabawa dla widzów w każdym wieku, znakomity kontakt z publicznością, różnorodny repertuar i mnóstwo humoru… Noworoczny Koncert Wiedeński 3 (część 3.) Orkiestry Księżniczek to także wspaniała uczta dla zmysłów, zapierające dech w piersiach olśniewające kostiumy, stworzone przez najlepszych projektantów, aby wzbogacić to niesamowite wydarzenie. Spektakl pełen kolorów!

Na scenie pojawią się laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych, wirtuozi skrzypiec, fortepianu, wspaniali soliści międzynarodowej estrady, artyści występujący w największych polskich i światowych salach koncertowych. Wystąpią między innymi: Anna Ciereszko, Sylwia Frączek, Karolina Jędrzejczyk, Aleksander Kruczek, Tomasz Tracz, Andrzej Tulik, Piotr Łukaszczyk z towarzyszeniem jedynej takiej, najpiękniejszej orkiestry Świata - Orkiestry Księżniczek. Artyści wzruszają i bawią Publikę od wielu lat, za każdym razem przyjmowani owacjami na stojąco.

Noworoczny Koncert Wiedeński 3 (część 3.) Orkiestry Księżniczek to połączenie wiedeńskiej formy i kunsztu z młodością, wdziękiem, werwą i niespotykaną muzykalnością artystów wykonujących to widowisko. Zabrzmią największe, ponadczasowe i wiecznie bliskie sercom Melomanów przeboje króla walca - Johanna Straussa. Nie zabraknie także popisowych arii z „Księżniczki Czardasza”, „Zemsty Nietoperza”, „Barona Cygańskiego”, „Wesołej Wdówki”, „Krainy Uśmiechu” oraz takich dzieł literatury muzycznej jak: „Nessun dorma” Pucciniego, „Walc Łyżwiarzy” Emile Waldteufel’a, „I will follow him” z musicalu Zakonnica w Przebraniu czy nieśmiertelne „Time to say goodbye”.

Orkiestrę Księżniczek pokochały już setki tysięcy widzów! Koncert odbędzie się już 4 stycznia w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie! Co ważne, olejność uczestnictwa w Koncertach Wiedeńskich (części 1,2,3) oraz NoworocznychKoncertach Wiedeńskich (części 1,2,3), a także Koncercie Największe Przeboje OrkiestryKsiężniczek jest dowolna. Poszczególne części nie łączą się ze sobą.

Bilety na to niezwykłe widowiskowe wydarzenia można zakupić tutaj.

