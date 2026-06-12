OFF RZESZÓW 2026: Teatr niezależny podbije Rzeszów 

Organizatorzy podkreślają, że misją Festiwalu OFF RZESZÓW jest nie tylko prezentacja najnowszych trendów, ale także stworzenie przestrzeni dla twórców i odbiorców do wymiany idei. Kuratorką festiwalu jest ceniona Katarzyna Knychalska, założycielka i prezeska Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawczyni, redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”. Zapowiada ona program, który zaskoczy nawet najbardziej wymagających – od nowatorskich spektakli tańca, przez koncerty czerpiące z antycznych pieśni, aż po monodram poświęcony legendarnemu Juliuszowi Osterwie. Czy Rzeszów stanie się na kilka dni prawdziwą stolicą artystycznej wolności i czy jest na to gotowy?

Korzenie festiwalu sięgają Festiwalu Nowego Teatru, gdzie już wtedy wydzielono specjalną ścieżkę poświęconą scenie niezależnej. Ten początkowy sukces udowodnił, że publiczność ma ogromny apetyt na niekonwencjonalne przedstawienia, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia samodzielnego wydarzenia.

Jesteśmy teatrem, któremu zależy na tym, żeby stworzyć dla naszych widzów różnorodną ofertę. Okazało się, że teatr offowy spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem ze strony widowni, dlatego postanowiliśmy zrobić osobny festiwal – tłumaczą organizatorzy

W Polsce brakuje profesjonalnych przestrzeni dla tego typu sztuki, dlatego OFF RZESZÓW wypełnia tę lukę, dając artystom platformę do prezentacji ich często szokującej i nowatorskiej twórczości.

Program OFF Rzeszów 2026

19 czerwca (piątek) 19:00

Teatr Komuna Warszawa

„KOCHAM BALET”

Choreografia Ramona Nagabczyńska

Duża Scena (60 minut)

20 czerwca (sobota) 19:00

Teatr CHOREA/ Chór Spółdzielczy

„HOSON ZES/ LŚNIJ”

Prowadzenie Chóru: Grzegorz Wierus, Elina Toneva

Duża Scena (60 minut)

21 czerwca (niedziela) 19:00

Analog Collective

„MLEKO W TUBCE – O DZIECIŃSTWIE W LATACH 90.”

reż. Agata Biziuk

Duża Scena (90 minut)

22 czerwca (poniedziałek) 19:00

Salman, Lewandowski, Bartnikowski

„MARZYCIEL”

reż. Łukasz Lewandowski

Mała Scena im. Z. Kozienia (90 minut)

23 czerwca (wtorek) 19:00

Teatr Malabar Hotel

„NIEOSOBNI. PROGRAM ROMANTYCZNY W CZTERECH CZĘŚCIACH PODSZYTY MYKOLOGIĄ, EZOTERYKĄ I PSYCHOTRONIKĄ”

reż. Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski

Mała Scena im. Z. Kozienia (60 minut)

Po każdym spektaklu odbywać się będą rozmowy z twórcami, które poprowadzi Katarzyna Knychalska.