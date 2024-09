Oktoberfest w Sieniawie. Tradycyjne niemieckie święto w polskich realiach

Znany na całej kuli ziemskiej Oktoberfest to nic innego, jak dożynki chmielne. Organizowane w Monachium od 1810 roku i zarazem jeden z największych festynów ludowych na świecie. W ostatnich latach przeciętna liczba odwiedzających wynosiła ok. 6 milionów ludzi. Co roku święto przypada w innym terminie. W 2024 niemiecki Oktoberfest w Monachium ma się rozpocząć 21 września i potrwać do 6 października. W Sieniawie koło Przeworska organizatorzy postanowili ubiec sąsiadów i zorganizować swój mniejszy Oktoberfest wcześniej. W zabytkowym Pałacu przez cały weekend 14 i 15 września trwało lokalne święto piwa. W programie była m.in. prezentacja browarów, oraz innych wyśmienitych trunków od lokalnych producentów. Organizatorzy zapewnili muzykę na żywo, didżeja, który rozkręcał imprezę do późnych godzin nocnych, animacje dla dzieci, ognisko, dmuchańce. Oraz szeroką strefę gastronomiczną na wzór tej w Niemczech, gdzie do piwa zajadane są przede wszystkim kiełbaski. Oferta lokalnych wystawców była imponująca. Można było nie tylko skosztować trunków, które na co dzień bardzo ciężko kupić w sklepie, ale i nabyć rękodzieło. Podglądnąć lokalną tradycję i ludowe stroje. Usłyszeć ludowych twórców i obejrzeć zwierzęta, które wzbudzały nie lada zainteresowanie.

Powódź w Bystrzycy Kłodzkiej. Mieszkańcy są w tragicznej sytuacji Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.