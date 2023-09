Oszustwa na legionellę! Nie mieści się w głowie, co wymyślili

Idolem Antka jest Mateusz Morawiecki. Napisał list do premiera. Ma wielkie marzenie

W ostatnim czasie doszło do zakażeń bakterią Legionella na Podkarpaciu. Postanowili wykorzystać to oszuści. Komenda Miejska Policji w Rzeszowie otrzymała kilka sygnałów o przestępcach przedstawiających się za pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznej. Fałszywi pracownicy sanepidu pod pretekstem przeprowadzenia badań w kierunku ewentualnego zakażenia leginellą, usiłują wyłudzić od nas dane osobowe - imię, nazwisko, numer pesel, adres zameldowania, numer telefonu. Te dane są szczególnie wrażliwe i należy je chronić.

- W przypadku, gdy dzwoni do nas nieznajoma osoba, której tożsamości nie możemy zweryfikować, pod żadnym pozorem nie należy podawać naszych danych, nie dokonujmy żadnych transakcji finansowych ani nie otwierajmy żadnego linka i nie pobierajmy żadnych załączników - apelują policjanci.

Co powinno nas zaniepokoić?

- Naszą czujność powinny wzbudzić także „oferty” dezynfekcji wody. Przed wpuszczeniem do naszego domu obcych osób, sprawdźmy kim są, po co przyszli i jaką instytucje reprezentują. Niestety, otwierając drzwi rzekomemu pracownikowi spółdzielni mieszkaniowej lub wodociągów, możemy zaprosić do siebie złodzieja - przekazują mundurowi w komunikacie.

Kto powinien się bać legionelli? Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.