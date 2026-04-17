Oto, jaka będzie pogoda na majówkę. Ludowa prognoza "Od św. Łucji"

Majówka zbliża się wielkimi krokami, a wraz z nią pytanie o idealną pogodę na grilla i wypoczynek.

Tradycyjna ludowa prognoza "od św. Łucji do Wigilii" wskazuje na majówkę pełną słońca przeplatanego z zachmurzeniem.

Synoptycy przewidują od 14°C na północy do 20°C na południu, jednak nie wykluczają opadów i burz.

Sprawdź, co dokładnie czeka nas w długi weekend i jak przygotować się na zmienną aurę!

Jaka będzie pogoda na majówkę? To pytanie, które coraz częściej pojawia się na ustach! Chociaż w tym roku majówka nie trwa zbyt długo (1 maja wypada w piątek, a 3 maja w niedzielę), niektórzy planują wyjazdy, a inni przygotowują się na otwarcie sezonu grillowego.

Pogoda "od św. Łucji do Wigili"

Chociaż sposób ten jest już niemal zapomniany, niektórzy wciąż starają się go praktykować. Okazuje się, że wystarczy obserwować 12 dni w roku, by przepowiedzieć pogodę na kolejne miesiące. Według ludowych wierzeń zapisując swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii możemy przewidzieć pogodę na cały rok - jaka pogoda na św. Łucji, taka w styczniu, jaka 14 grudnia, taka w lutym itd.

Co ważne, muszą to być te konkretne dni! Dlaczego? Można wiązać to z datą 13 grudnia, kiedy w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, natomiast imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Z wierzeniem tym związane jest przysłowie: „Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Pogoda na majówkę

Z zapisków mojego dziadka, który co roku obserwuje pogodę "od św. Łucji do Wigilii" wynika, że w maju również słońce przeplatać się będzie z pojedynczymi, pochmurnymi dniami.

Z informacji przekazanych przez synoptyków wynika, że 1 maja na termometrach będzie: 14 stopni Celsjusza na północy do 19-20 na południu i południowym wschodzie kraju. Z kolei w sobotę i niedzielę prognozuje się 19-20 stopni Celsjusza w kilkunastu województwach. Będzie więc ciepło! Ale to nie wszystko, ponieważ eksperci wskazują na możliwy deszcz i burze.