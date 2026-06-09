Oto, jaka będzie pogoda w wakacje. Prognoza „od św. Łucji” mówi o upałach! To wiele wyjaśnia

Ludowa prognoza "od św. Łucji" ujawnia, jaka pogoda czeka nas w wakacje, bazując na grudniowych obserwacjach.

Zaskakujące zapiski z ubiegłego roku wskazują, że lipiec będzie zmienny, ale sierpień 2026 przyniesie ekstremalne upały.

Nie przegap kluczowych informacji i dowiedz się, kiedy zaplanować urlop, by cieszyć się idealną pogodą i uniknąć deszczu!

Pogoda „od św. Łucji”. O co chodzi?

Okazuje się, że pogodę można przewidzieć samemu! Wystarczy trochę obserwacji i odrobina analizy. Pamiętam, że będąc dzieckiem bardzo się dziwiłam, kiedy moi dziadkowie już na początku roku mówili – „To będzie suchy rok”, albo „Latem będzie ciągle lało”. Okazuje się, że według ludowych wierzeń zapisując swoje obserwacje pogodowe od 13 grudnia (czyli od św. Łucji) przez kolejne dni aż do Wigilii możemy przewidzieć pogodę na kolejne miesiące następnego roku.

Oznacza to, ze obserwując pogodę 13 grudnia, możemy przewidzieć, jaka pogoda będzie w styczniu, a 14 grudnia w lutym i tak dalej. Należy bacznie obserwować w te dni zjawiska pogodowe i je zapisywać, by później móc wyciągnąć wnioski, np. jeśli danego dnia dużo pada i wieje silny wiatr, oznacza to, że w danym miesiącu spodziewać się należy sporo opadów deszczu i wietrznego czasu.

Dlaczego pogoda „od św. Łucji”?

Pewnie zastanawiacie się, dlaczego akurat brano pod uwagę te konkretne dni. Może być to powiązane z tym, że dawniej 13 grudnia w Europie witano słońce i nowy słoneczny rok, a imię Łucja pochodzi od łac. słowa lux (światło). Związane jest z tym przysłowie:

„Od Łucyi dni dwanaście policz sobie do Wilii, patrz na słonko i na gwiazdy, a przepowiesz miesiąc każdy”.

Wakacje 2026. Jaka będzie pogoda?

Zbliżają się wakacje, a wraz z nimi czas wolny dla dzieci i czas urlopów. Korzystając z notatek mojego dziadka, przeanalizowałam prognozę na lato 2026 i mam te kilka wniosków.

Z zapisków wynika, że w lipcu słoneczne dni będą przeplatać się z pochmurnymi, natomiast początek sierpnia zapowiada się pochmurny, ale druga połowa będzie pełna słońca! Będzie wręcz upalnie, więc jeśli nie macie ochoty w tym czasie siedzieć w biurze, warto zaplanować urlop właśnie w tym czasie.