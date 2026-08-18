Pacjent z Turkmenistanu odgryzł palec ratownikowi! Koszmar w Przemyślu, są nowe doniesienia

Agresywny pacjent odgryzł kawałek palca ratownikowi medycznemu. Zatrzymano go w Berlinie

Pacjent z Turkmenistanu odgryzł część palca ratownikowi medycznemu z Przemyśla! Teraz podano nowe informacje. Do ataku doszło jeszcze 1 marca 2022 roku. Ratownicy z Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu udzielali pomocy obywatelowi Turkmenistanu. Według śledczych w pewnym momencie mężczyzna stał się agresywny. Miał kopać jednego z ratowników w klatkę piersiową, a drugiego bić po głowie. Na tym jednak atak się nie skończył. Mężczyzna ugryzł jednego z medyków w palec. Jak przekazała prok. Bożena Harasz-Wołoszyn z Prokuratury Okręgowej w Przemyślu, obrażenia były bardzo poważne. Ratownik stracił połowę końcowego paliczka małego palca lewej ręki. Obrażenia spowodowały problemy ze zdrowiem trwające dłużej niż siedem dni.

Podejrzanego zatrzymano w Berlinie. Obecnie przebywa tam w areszcie, trafi przed polski sąd

Obywatel Turkmenistanu jest również podejrzany o celowe uszkodzenie lokalizatora znajdującego się w karetce. Straty oszacowano na 10 tys. zł. Po zdarzeniu mężczyzna był poszukiwany. Najpierw wydano za nim list gończy, a później Europejski Nakaz Aresztowania. Ponieważ nie udało się go zatrzymać, śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Przemyślu zostało zawieszone. Podejrzanego zatrzymano w Berlinie. Obecnie przebywa tam w areszcie. Trwa procedura przekazania go polskim władzom. Po jego powrocie do kraju śledztwo zostanie wznowione, a prokuratura będzie mogła przeprowadzić z jego udziałem dalsze czynności.

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