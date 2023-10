wzruszający gest

Pawełek zginął w drodze ze szkoły. To, co zrobili mieszkańcy, wyciska łzy

Paweł K. (11 l.) i Jakub R. (11 l.) wracali ze szkoły do swoich domów. Do celu brakowało im po kilkadziesiąt metrów. Razem z nimi szły dwie koleżanki. Dzieci maszerowały ulicą, która nie ma chodnika, jednak według ustaleń miały iść gęsiego, kiedy w chłopców wjechała 78-latka prowadząca opla. Pawełek zginął na miejscu, Kuba trafił do szpitala. Mieszkańcy Humnisk wykonali niezwykły gest dla zmarłego dziecka. To wzrusza do łez.