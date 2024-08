Piękna pani strażak z Przemyśla rozpaliła Berlin! Nie ma sobie równych

"To już jest koniec". Rodzice pięcioraczków z Horyńca właśnie to ogłosili

Justyna Cichocka jest nie tylko piękna, ale i niesamowicie szybka, odważna i silna. Udowodniła to po raz kolejny w miniony weekend na elitarnych i bardzo wymagających zawodach strażackich w Berlinie.

- Międzynarodowe zawody Berlin Firefighter Combat Challenge 16-17 sierpień. Najwyższy stopień podium zdobyty! Razem z David Hyżyk wygrywamy tandem mix pokonując 31 par, 3 miejsce indywidualnie oraz drugie w kategorii wiekowej (stoję na podium z mistrzyniami świata) oraz dołączam do elitarnego klubu Fire&Fight Club - napisała tuż po sukcesie, strażak Justyna Cichocka. - Nasz 3-osobowy team z Dawidem i Pawłem Leśnickiem Fire Athlets by Elten zajmuje trzecie miejsce. Powoli do przodu, a celem Mistrzostwa Świata w USA – zaznaczyła kobieta. Strażacy z Przemyśla po świetnych zawodach w Berlinie polecą do Stanów Zjednoczonych już w październiku tego roku, gdzie powalczą o medale z najlepszymi strażakami z całego świata w FireFit!

Rzecznik Prasowy KW PSP w Rzeszowie, Marcin Betleja zaznaczał, że Justyna Cichocka wykonuje wszystkie zadania z którymi mierzy się jej zespół. Odznacza się wielką determinacją i walecznością, a na co dzień nie ma żadnych oporów, by wykonywać najcięższe zadania bojowe, ratować pomagać ludziom i uczestniczyć we wszystkich akcjach przed jakimi staje w mundurze Państwowej Straży Pożarnej.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

