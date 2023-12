i Autor: KMP w Krośnie Pijany kierowca potrącił 16-latkę. Tragiczny wypadek w Krośnie

W Krośnie w województwie podkarpackim doszło do tragicznego wypadku. 39-letni kierowca opla potrącił na jezdni zaledwie 16-letnią dziewczynę, która z obrażeniami trafiła do szpitala. Policjanci z Podkarpacia podczas kontroli trzeźwości stwierdzili, że był on nietrzeźwy. Co dalej z ofiarą potrącenia w Krośnie? W jakim stanie znajduje się 16-latka?