Pijany policjant rozbił samochód i uciekł z miejsca zdarzenia? Szokujące ustalenia

Policjant z Sanoka rozbił auto po pijanemu? Szokujące ustalenia

Do tego zdarzenia miało dojść 12 listopada 2024 roku. Funkcjonariusz Łukasz J., który na co dzień jest zastępcą dyżurnego w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku prowadził samochód osobowy marki opel. Mężczyzna był w miejscowości Trepcza, kiedy zjechał z drogi, uderzył w betonowy przepust, a następnie w skrzynkę gazową. Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić, policjant po tym zdarzeniu zbiegł z miejsca. Powodem tego mógł być fakt, że funkcjonariusz najprawdopodobniej prowadził pod wpływem alkoholu. Policja w Sanoku jest bardzo oszczędna w formułowaniu komentarzy nt. pijanego funkcjonariusza.

- Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia, do którego doszło we wtorek przed południem na ul. Środkowej w Trepczy. Jest to prokuratorskie śledztwo, dlatego zapytania proszę kierować do Prokuratury Rejonowej w Sanoku - przekazała nam lakonicznie Anna Oleniacz, rzeczniczka prasowa policji w Sanoku. Na nasze pytanie, czy funkcjonariusz został zawieszony po tym zdarzeniu, rzeczniczka policji odpowiedziała tylko, że trwają czynności w tej sprawie.

Prokuratura komentuje sprawę policjanta z Sanoka

Izabela Jurkowska-Hanus, Prokurator Rejonowy z Sanoka o sprawie też nie chce mówić zbyt wiele.

- O tym zdarzeniu mogę powiedzieć wyłącznie tyle, że prokuratura od momentu kiedy została powiadomiona o zdarzeniu, a mianowicie, kiedy funkcjonariusz znajdował się w Komendzie Powiatowej Policji w Sanoku, prokurator przystąpił do czynności w ramach artykułu 308. KPK (Art. 308. [Postępowanie w niezbędnym zakresie - przesłanki, termin, zakres] - przyp. autora). Polegało to obecności przy badaniu tego funkcjonariusza. Prokurator jednocześnie zarządził pobranie krwi od funkcjonariusza oraz inne czynności, o których nie mówię choćby ze względu na to, że postępowanie będzie się toczyć. Materiały zostały przekazane do Prokuratury Okręgowej w Krośnie z wnioskiem o wyłączenie Prokuratury w Sanoku - przekazała prokurator.

Szefowa sanockiej prokuratury zaznaczyła, że postępowanie dotyczy przestępstwa, jakim jest kierowanie pod wpływem alkoholu, reszta jest tylko wykroczeniem.

- Osoba, która jest podejrzewana o to przestępstwo pełni obowiązki zastępcy oficera dyżurnego. Jest to osoba, z którą Prokuratura w Sanoku ściśle współpracuje - dodała Izabela Jurkowska Hanus.

Prokurator mówiła o przestępstwie, czyli należałoby przyjąć, że funkcjonariusz miał powyżej pół promila w wydychanym powietrzu (prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu od 0,2 do 0,5 promila jest wykroczeniem), jednak nie usłyszeliśmy, ile Łukasz J. wydmuchał.

Prokuratura nie chciała podać tych informacji. - Nie jestem dysponentem tych informacji. Prokuratura złożyła wniosek o wyłączenie (...) - podkreśliła. Szefowa sanockiej prokuratury nie odpowiedziała też na nasze pytanie, dotyczące ucieczki funkcjonariusza z miejsca zdarzenia. - Nie jestem dysponentem tego rodzaju informacji - przekazała prokuratorka zaznaczając, że podobnych informacji udzieliłaby jeśli chodziłoby o każdą inną osobę.

Ani sanocka prokuratura, ani policja nie chce o sprawie powiedzieć nic więcej, chociaż po zdarzeniach drogowych z udziałem pijanych kierowców, nawet na stronie policji w Sanoku podawane jest, czy kierujący zbiegł z miejsca zdarzenia oraz jakie stężenie promili pokazał alkomat. Jeśli chodzi o funkcjonariusza policji, organy ściągania tych informacji nie chcą przekazać.

Z pytaniem o to zdarzenie zwróciliśmy się również do Prokuratury Okręgowej w Krośnie. Jeśli tylko otrzymamy odpowiedź, to zaktualizujemy nasz materiał.

