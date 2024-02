Ważne zmiany po śmiertelnym zatruciu mięsem z targu. Już się zaczęło

To będzie czas wielkiego zauroczenia! Horoskop weekendowy łaskawy dla tych znaków zodiaku. Kluczem przepowiedni jest to [24.02.-25.02]

Trujące mięso z targowiska w Nowej Dębie

Tragiczna historia silnego zatrucia trzech osób po zjedzeniu mięsa z targowiska w Nowej Dębie na Podkarpaciu wstrząsnęła całą Polską. W ubiegłą sobotę kilka osób zakupiło galaretę ze stoiska prowadzonego przez Reginę (56 l.) i Wiesława (56 l.) S. Małżeństwo okazjonalnie handlowało "swojskimi" wyrobami mięsnymi, które produkowali z mięsa pochodzącego w ich własnej trzody.

Po spożyciu mięsnej galarety z Nowej Dęby zmarł 54-letni Iurii N. zmarł w zaledwie 2,5 godziny, a dwie kobiety w wieku 67 i 72 lat trafiły do szpitala. Według ustaleń policji i prokuratury z Tarnobrzega, nie mieli wymaganych zezwoleń na produkcję i handel takimi produktami, a warunki w miejscu powstawania m.in. wędlin "były dalekie od ideału". Po przesłuchaniu małżeństwo zostało zwolnione do domu.

Wyniki sekcji zwłok 54-latka nie ujawniły, co było przyczyną jego śmierci. Zabezpieczone w domu Reginy i Wiesława S. mięso trafiło na badania laboratoryjne. Na ich wyniki trzeba będzie poczekać nawet do dwóch tygodni.

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul po tragedii w Nowej Dębie zapowiedziała kontrole bazarów w całym województwie

Wojewoda podkarpacki Teresa Kubas-Hul, we wsparciu z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz Wojewódzkim Inspektorem Weterynaryjnym, po tragedii w Nowej Dębie zapowiedziała wzmożone kontrole targowisk na terenie całego województwa podkarpackiego.

- Będzie wzmożona kontrola bazarów w całym województwie poprzez inspekcję zarówno weterynaryjną, jak i sanitarną. Kontrole będą prowadzone pod kątem obrotu żywnością. Zostaną wzmocnione działania prewencyjne oraz będą kontynuowane szkolenia dla rolników i pracowników PODR - przekazała wojewoda podczas czwartkowej konferencji. Dodała, że na stronie Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego powstanie poradnik dotyczący bezpiecznego kupowania

- Chcę jeszcze raz przypomnieć mieszkańcom Podkarpacia, że produkcja i sprzedaż żywności wymaga rejestracji bądź zatwierdzenia zakładu, w tym także gospodarstwa produkującego żywność do obrotu. Tej rejestracji dokonujemy we właściwym organie, czyli w tym przypadku powiatowy lekarz weterynarii lub sanitarny - zaapelowała do mieszkańców Podkarpacia.