Policjant raniony nożem podczas interwencji! Agresor zatrzymany

Mężczyzna rzucił się na policjanta z nożem! Koszmar w Jarosławiu

Do zdarzenia doszło w poniedziałek, 28 października podczas interwencji w domu awanturującego się 30-letniego mężczyzny. W obliczu eskalacji jego zachowania, policjanci przybyli na miejsce, aby udzielić asysty ratownikom medycznym. To wtedy mundurowi miał zostać ugodzony nożem i trafił do szpitala. Na szczęście jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

- Funkcjonariusze mieli udzielić asysty ratownikom medycznym wobec agresywnego mężczyzny. Ze zgłoszenia matki 30-latka wynikało, że jej syn demoluje mieszkanie, stwarza zagrożenie dla niej, jak i dla samego siebie. Kiedy policjanci weszli do środka, jeden z nich został ugodzony nożem w klatkę piersiową. Mundurowi zatrzymali 30-latka - mówi dziennikarzom Radia ESKA Przemyśl Anna Długosz z Komendy Powiatowej Policji w Jarosławiu.

Agresor został zatrzymany i trafił do szpitala psychiatrycznego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd.