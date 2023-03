Policjantka z Kolbuszowej, która chciała legitymować znajomych na imprezie została zawieszona, a to dopiero początek jej problemów [GALERIA]

Renata P. do policji została przyjęta w czerwcu 2022 roku, pracowała w wydziale prewencji Komendy Powiatowej Policji w Kolbuszowej. Jednak przygodę z mundurem rozpoczyna z wysokiego poziomu - "szeryfa". Kobieta 5 marca 2023 roku, w czasie wolnym od służby, miała udać się na spotkanie towarzyskie zakrapiane alkoholem. Policjantka bawiła się wspólnie ze znajomymi. W niedzielę nad ranem impreza przeniosła się do jednego z mieszkań przy ulicy S. Pigonia w Rzeszowie. Grupa znajomych miała dobrze się bawić i nie zważać na ciszę nocną. Według naszych ustaleń młodej policjantce zaczęło to przeszkadzać i uciszała znajomych. Ci mieli nie reagować, wszak wszyscy wcześniej razem pili i potraktowali to jako zabawę. Jednak Renata P. mogła stwierdzić, że impreza i znajomi to jedno, a służba i obowiązek to drugie, bo przecież policjantem jest się cały czas. Zakłócanie ciszy nocnej wymaga interwencji policji, a ona przecież już od kilku miesięcy nosi mundur i musi zareagować, nawet jeśli wykroczenia mieliby dopuszczać się jej znajomi, z którymi wcześniej miała spożywać alkohol. Żarty się skończyły i młodej policjantce nie było do śmiechu. Próbowała wylegitymować członków imprezy. Miała poprosić współimprezujących o dowody osobiste i komórki. Kiedy jej polecenie zostało zignorowane, kobieta próbująca wylegitymować kolegów oświadczyła, że dzwoni do dyżurnego KPP Kolbuszowa, gdzie pracuje, aby na miejsce wysłał radiowóz. Tego obwieszczenia też nikt nie potraktował poważnie. Renata P. wyszła przed blok i w Rzeszowie czekała na wsparcie z Kolbuszowej, o które prosiła. Jednak dyżurny w Kolbuszowej najprawdopodobniej nie znalazł ulicy S. Pigonia w Kolbuszowej i do pomocy poprosił policjantów z Rzeszowa, gdzie taka ulica jest. Rzeszowscy policjanci, którzy przyjechali przed blok mieli spotkać tam koleżankę, która wcześniej miała zadzwonić po wsparcie mundurowych. Mundurowi z Rzeszowa rozpoczęli interwencję, szybko potwierdzili, że Renata P. spożywała alkohol (miała około 2 promili w wydychanym powietrzu) i nie jest na służbie, a patrol został wezwany do miejsca, gdzie wczesnej przebywała ze znajomymi.

Zarówno policja z Rzeszowa, jak i Rzecznik Prasowy Policji z Kolbuszowej potwierdzili, że mundurowi interweniowali na miejscu, gdzie wezwała ich młodziutka policjantka -Renata P. 14 marca 2023 roku, gdy całą sprawę opisały media podjęto krotki wobec młodej funkcjonariuszki. Kolbuszowska policja wszczęła postępowanie dotyczące fałszywego alarmu, wobec policjantki wszczęto także postępowanie dyscyplinarne, które ma wyjaśnić, czy Renata P. nie złamała etyki zawodowej. –Policjantka została zawieszona na trzy miesiące. Taką decyzję podjął komendant. Odebrano jej legitymację i broń, w okresie zawieszenia będzie również pobierała mniejsze wynagrodzenie. Podstawą zawieszenia policjantki w czynnościach służbowych jest właśnie wszczęte postępowanie dyscyplinarne. W tej sprawie gromadzimy dokumentację. Przeprowadzamy je skrupulatnie, nie chcemy ulegać emocjom – mówi kom. Jolanta Skubisz-Tęcza, rzecznik kolbuszowskiej policji

