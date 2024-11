Poszło o drogie prezenty dla chrześniaków. Ksiądz tłumaczy. W komentarzach burza

Kwestia drogich prezentów dla chrześniaków to temat, który co jakiś czas wraca, szczególnie przy okazji komunii, "mikołajek", czy świąt. Pojawiają się głosy o tym, że rodzice dzieci wymagają wręcz drogich prezentów - takich jak chociażby laptopy, quady, czy drony. Takie prezenty to ogromny wydatek, a przecież uroczystości, w których chrześniak oczekuje na prezenty jest w roku wiele!

Sprawa drogich prezentów dla chrześniaków niemal za każdym razem porusza internautów. Tym razem ksiądz Sebastian Picur postanowił przywołać wypowiedź jednej z internautek: "Gdy chciałam chrześniaczkę, a teraz ona chce zestaw kucyków za 2500 zł". Znany ksiądz odpowiedział:

Pod filmikiem rozpętała się prawdziwa burza!

- Według Kościoła może nie należy, a według 90% społeczeństwa to właśnie dawanie prezentów należy do głównych zadań 🤣 Nie oszukujmy się, mało kto do chrztu i bycia chrzestnym podchodzi w sposób religijny - pisze rafal2479.

- To prawda ale ludzie z biegiem lat tak zmienili znaczenie słów "rodzice chrzestni" że większość nie wie dlaczego nim zostaje - napisała Zmora.

- Ja jak usłyszałam od 8-letniej chrześnicy listę życzeń na urodziny i to że jej się należy, bo mnie stać, to skończyłam się odzywać, nie mam zamiaru patrzeć jak ktoś traktuje mnie jak skarbonkę XD - pisze 🫶🏼🤍.

- Ja miałam być chrzestną ale zanim doszło do chrztu to co chwilę miałam dogadywane co by dziecku się przydało. Ile ja kasy wydałam 🥴 wiec podziękowałam za bycie chrzestną. jednak mnie na to nie stać - napisała Olivia30.

- Mój chrześniak cieszy się jak mu usmażę kotleta albo dam lizaka, jak mu daję kasę to od razu leci do swojej skarbonki, którą dostał na roczek - pisze BiancoDaro.