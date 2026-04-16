Pożaru sortowni odpadów. Mieszkańcy powiatu otrzymali alert RCB

Jacek Chlewicki
PAP
2026-04-16 21:31

Trwa dogaszanie pożaru sortowni odpadów w Strzyżowie (woj. podkarpacie). Jak przekazał PAP rzecznik miejscowej PSP Krystian Pająk, sytuacja jest opanowana, ale działania potrwają jeszcze kila godzin. Do mieszkańców powiatu wysłano alert RCB z apelem o zamknięcie okien.

i

Autor: Dziurek/ Shutterstock

Jak powiedział PAP strażak, pożar rozpoczął się od pryzmy śmieci. Strażacy zdołali powstrzymać ogień przed rozprzestrzenieniem się ognia na pobliską halę magazynową. - Obecnie koncentrujemy się na dogaszaniu zarzewi ognia ukrytych wewnątrz składowiska. Dlatego śmieci są wywożone i przelewane wodą – zaznaczył Pająk.

W akcji gaśniczej uczestniczyło ponad 100 strażaków. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (RCB) rozesłało do mieszkańców powiatu strzyżowskiego komunikat ostrzegawczy. Z powodu gęstego dymu zalecono pozostanie w domach i zamknięcie wszystkich okien oraz drzwi, ograniczenie przebywania na zewnątrz oraz rezygnację z aktywności fizycznej w rejonie zadymienia.

Jak powiedział PAP Pająk zadymienie jest obecnie znacznie mniejsze, ale mieszkańcy nadal powinni stosować się do wydanych ostrzeżeń. Na miejscu wciąż pracują specjalistyczne jednostki, w tym grupa chemiczna oraz samochód MobiLab z Leżajska, który na bieżąco monitoruje parametry powietrza w okolicach pożaru. Są też przedstawiciele WIOŚ.

W pożarze nikt nie ucierpiał.

