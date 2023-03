Nie żyje 12-latka. Prokuratura wyjaśnia sprawę tragicznej śmierci Natalii

Tajemnicza śmierć 12-latki. Prokuratura bada sprawę doprowadzenia do samobójstwa

Do śmierci dziecka miało dojść w niedzielny wieczór (5 marca). 12-letnią Natalię bez oznak życia mieli znaleźć domownicy. Dziewczynki nie udało się uratować. Lekarz stwierdził zgon. Obecny na miejscu prokurator wszczął śledztwo w sprawie śmierci dziewczynki. - Ze względu na dobro śledztwa, oraz rodziny nie będziemy udzielać żadnych informacji w tej sprawie. Prowadzone jest śledztwo z Art. 151 Kodeksu Karnego i tylko tyle mogę powiedzieć - przekazała szefowa lubaczowskiej Prokuratury, Agnieszka Nieckarz-Proszek. Przypominamy, że Art 151 KK dotyczy doprowadzenia do samobójstwa. - Kto namową lub przez udzielenie pomocy doprowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 - czytamy w Kodeksie)

Szkoła z Horyńca Zdroju pożegnała Natalię we wzruszającym poście - Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej uczennicy Natalii Sz(...). Jesteśmy bardzo poruszeni tym smutnym wydarzeniem. To wielka strata dla naszej społeczności szkolnej. Natalkę pamiętać będziemy jako miłą, uczynną dziewczynkę, życzliwą, pełną energii harcerkę. Nie znajdujemy słów, by wyrazić swój ból i smutek, jaki odczuwamy po stracie. Rodzinie i wszystkim najbliższym składamy wyrazy współczucia i szczere kondolencje - czytamy w pożegnaniu.

Msza święta pogrzebowa zostanie odprawiona w środę (8 marca) o godz. 13 w kościele w Wólce Horynieckiej.

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111;

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123;

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212;

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108;

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123;

pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.