Prokuratura zmieniła zarzuty dla katów, którzy bestialsko katowali i gwałcili dwulatka

Dramat malutkiego Danyla wstrząsnął całą Polską. 23-letnia Oksana P. i jej 26-letni partner Vitalij S., obywatele Ukrainy mieszkający w Polsce, w Stalowej Woli bestialsko znęciali się nad dzieckiem i gwałcili chłopca - obecnie 3,5-letniego Danyla P., Historia małego Danyla wstrząsnęła opinią publiczną na początku października 2022 roku. Jego stan wskazywał, że maluch od dłuższego czasu był katowany, wielokrotnie gwałcony, przypalany papierosami przez najbliższych, tj. matkę i jej partnera. 5 października 2022 r., po południu, konkubent matki zawiózł taksówką będące w stanie krytycznym dziecko do szpitala w Stalowej Woli. Później dziecko przetransportowano do szpitala w Rzeszowie. Lekarze widząc stan malca, powiadomili policję. Para została zatrzymana jeszcze tego samego dnia. W chwili zatrzymania oboje byli trzeźwi. Następnie oboje usłyszeli zarzuty i decyzją sądu, na wniosek prokuratury, trafili do aresztów, gdzie nadal przebywają. Danylo wraz z matką i jej konkubentem mieszkali w wynajmowanym mieszkaniu w Stalowej Woli. Przeprowadzone w szpitalu w Rzeszowie badania wykazały u chłopczyka krwiaka przymózgowego. Danylo przeszedł operację neurochirurgiczną. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale z malcem, ze względu na jego liczne urazy m.in. głowy, nie było żadnego kontaktu. Zdaniem lekarzy dziecko najprawdopodobniej zostanie z dużą niepełnosprawnością.

15 grudnia 2023 roku prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu skierowała do Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu akt oskarżenia przeciwko matce dziecka i jej konkubentowi. Początkowo obojgu zarzucano usiłowanie zabójstwa Danylo, znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dzieckiem i gwałty ze szczególnym okrucieństwem. Ostatecznie Oksana P. nie będzie odpowiadać za usiłowanie zabójstwa swojego dziecka, a tylko za znęcanie się nad chłopcem i gwałty ze szczególnym okrucieństwem za co grozi jej 15 lat pozbawienia wolności. Konkubent matki Vitalij S. usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa, znęcania się i gwałtów ze szczególnym okrucieństwem. Jemu grozi nawet dożywocie.