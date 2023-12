Przemytnicy na granicy z Ukrainą. Przechwycono bursztyn wart 60 tys. złotych

Intensywne opady śniegu i jeszcze to! Niepokojące alerty dla Podkarpacia

Podkarpacie. Przemytnicy bursztynu złapani w Korczowej

Celnicy z Podkarpacia, na przejściu granicznym w Korczowej, udaremnili przewóz 9 kilogramów bursztynu. Przemyt kamieni to lukratywny "biznes" i co pewien czas służby celne udaremniają jego nielegalne przewozy przez granicę. 29 listopada Krajowa Administracja Skarbowa w Rzeszowie poinformowała o kolejnym takim przypadku.

Obywatel polski, 66-letni mężczyzna poruszający się samochodem osobowym, postanowił sobie dorobić i umieścił 9 kilogramów bursztynu w nadkolach swojego pojazdu. Po co to zrobił? To proste, chciał uniknąć opłaty. Przy legalnym przewozie prze granicę kamieni o wartości 60 tysięcy złotych musiałby uiścić opłatę podatkową w wysokości 13,5 tysiąca złotych. W sprawie 66-letniego przemytnika zostało wytoczone postępowanie skarbowe.

Na Podkarpaciu zdarzały się próby przemytu bursztynu o znacznie większej wartości. W październiku bieżącego roku w Budomierzu celnicy udaremnili nielegalne przewiezienie aż 23 kilogramów kamieni, o łącznej wartości 205 tysięcy złotych.

