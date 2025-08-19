Przyjechali na miejsce i zobaczyli ciała swoich dzieci! Rodzeństwo zginęło w wieczornym koszmarze pod Mielcem

Beata Olejarka
Beata Olejarka
Michał Michalak
Michał Michalak
2025-08-19 9:57

12-latek i 19-latka, którzy zginęli w wypadku w Grochowym pod Mielcem, byli rodzeństwem. Obydwoje jechali w towarzystwie 18-letniego obywatela Niemiec, chłopaka dziewczyny, który prowadził seata toledo w momencie zdarzenia. W ich auto uderzył kierujący autolawetą 43-latek, który nie dość, że był nietrzeźwy, to jeszcze uciekał przed policją. We wtorek, 19 sierpnia, ma on zostać przesłuchany.

  • Tragiczny wypadek w Grochowym pod Mielcem, gdzie nietrzeźwy kierowca autolawety uciekał przed policją.
  • W wyniku zderzenia z autolawetą zginęło troje nastolatków, w tym rodzeństwo, podróżujące prawidłowo seatem.
  • Sprawca wypadku, mający prawie 1,5 promila alkoholu we krwi, został zatrzymany.
  • Jakie konsekwencje poniesie kierowca i co dalej ze śledztwem w tej bulwersującej sprawie?

Grochowe. Dwoje rodzeństwa ofiarami śmiertelnego wypadku

Troje nastolatków, w tym rodzeństwo, to ofiary śmiertelne wypadku w Grochowym pod Mielcem. Do tragedii doszło w poniedziałek, 18 sierpnia, ok. godz. 20.30, gdy kierujący autolawetą 43-latek nie zatrzymał się na wezwanie policjantów drogówki, ignorując sygnały świetlne i dźwiękowe - mundurowi zauważyli wcześniej, jak mężczyzna jechał środkiem drogi powiatowej, co wzbudziło ich podejrzenia.

Kierujący ruszył do ucieczki, ale ledwie po przejechaniu kilkuset metrów, wjeżdżając z drogi podporządkowanej na skrzyżowanie, doprowadził do zdarzenia z prawidłowo jadącym seatem toledo. Podróżowało nim troje nastolatków: 18-letni kierowca (obywatel Niemiec), jego 19-letnia dziewczyna i jej 12-letni brat - cała trójka zginęła, a ich ciała zostały zakleszczone w pojeździe. Autolaweta uderzyła jeszcze w słup energetyczny, pod którym palą się już pierwsze znicze.

Wkrótce po zdarzeniu na miejsce dotarli rodzice rodzeństwa, którzy widzieli całą akcję ratunkową. 43-letni kierowca, u którego ujawniono prawie 1,5 promila alkoholu, został zatrzymany i przewieziony do szpitala, ale nie odniósł żadnych poważnych obrażeń. Jak przekazała "Super Expressowi" podkom. Bernadetta Krawczyk, po wytrzeźwieniu, ale jeszcze we wtorek, 19 sierpnia, z mężczyzną nim zostać wykonane pierwsze czynności. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa w Mielcu.

Pogrzeb Patrycji i Bruna - ofiar tragicznego wypadku

Polecany artykuł:

BMW Sebastiana M. w ogóle nie powinno być na drodze! Kosmiczna prędkość, antyra…
Super Express Google News
Grochowe. Troje nastolatków zginęło w wypadku. Uderzył w nich nietrzeźwy kierowca [ZDJĘCIA].
12 zdjęć
Drogowskazy
Pamięć o ludziach i świat którego już nie ma. DROGOWSKAZY
Drogowskazy
Mediateka.pl
Sponsor podcastu:
Media Expert i Mediaexpert.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NIETRZEŹWI KIEROWCY
WYPADEK
NASTOLATKOWIE
POLICJA MIELEC