Jak udało się nam ustalić, Marek H. (15 l.) mieszkaniec Gminy Czarna w powiecie bieszczadzkim dokonać miał nie tylko zaboru samochodu, ale też narazić na utratę życia i zdrowia aż pięciu swoich nieletnich kolegów!

- W dniu 8 października 2023, około godziny 1.00 w nocy w miejscowości Ustrzyki Dolne, kierujący pojazdem marki Toyota nie zatrzymał się do kontroli oraz zignorował znaki dźwiękowe i świetlne. Policjanci podjęli pościg za pojazdem, w trakcie którego kierujący prowadząc pojazd z nadmierną prędkością nie zapanował nad prowadzonym samochodem i zjechał z jezdni, uderzając w ogrodzenie kościoła. W aucie oprócz 15-latka za kierownicą, przebywała piątka pasażerów w wieku od 13 do 15 lat. Pasażerowie Toyoty zostali zabrani do szpitala- informował Dariusz Szeliga, rzecznik prasowy Policji w Ustrzykach Dolnych.

Jak udało się nam nieoficjalnie ustalić Marek H. w momencie zdarzenia mógł być pod wpływem środków odurzających.

- 15-letniemu kierującemu pojazd została pobrana krew do badań. Na chwilę obecną nie możemy stwierdzić, że osoba kierująca znajdowała się pod wpływem jakiejkolwiek zakazanej substancji. To zostanie poddane badaniom. O losie 15-latka zdecyduje Sąd Rodzinny- dodał ustrzycki funkcjonariusz.

Samochód, który roztrzaskał się o kościelne ogrodzenie został zabezpieczony na policyjnym parkingu, w celu wykonania z pojazdem czynności procesowych. Nie wiadomo, czyim samochodem kierował 15-latek, ustalają to mundurowi.

