Rewolucyjny zabieg na sercu w Rzeszowie. To pierwszy taki w Polsce

Nowoczesny zabieg na sercu został po raz pierwszy wykonany w Rzeszowie

W Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie przeprowadzono pierwszy taki zabieg w Polsce. Chodzi o wszczepienie nowoczesnej zastawki serca. Pacjentką była 70-latka z wadą zastawki mitralnej. Kardiochirurg KSW nr 2 w Rzeszowie wyjaśnił, że zastawka najnowszej generacji powinna działać aż 20 lat, czyli o 5 lat dłużej, niż starsze wersje.

Lekarz z KSW nr 2 w Rzeszowie dodał w rozmowie z TVP3 Rzeszów, że to ogromna szansa dla pacjentów w średnim wieku, którzy posiadają wady serca.

- To ważne, szczególnie dla pacjentów w wieku średnim. Jako ośrodek specjalizujemy się w operacjach wad zastawkowych, szczególnie w operacjach z minidostępu stąd firma, która wprowadza tę zastawkę na rynek wybrała nasz ośrodek do wykonania tego zabiegu ale są to operacje, które wykonywane są i będą w całej Polsce. Kardiochirurgia rozwija się w Polsce dosyć prężnie za wyjątkiem jednego małego problemu a mianowicie - brak nam chętnych młodych lekarzy do specjalizacji w tej dziedzinie - powiedział Kazimierz Widenka.

Dodatkowo Iwona Rościszewska-Żukowska, wicedyrektor ds. klinicznych i medycznych KSW nr 2 w Rzeszowie, zapowiedziała utworzenie Podkarpackiego Centrum Chorób Serca z kliniką kardiochirurgii. Zapewni to mieszkańcom Podkarpacia dostęp do najlepszej opieki zdrowotnej.