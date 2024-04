Rodzina pięcioraczków ujawniła, jak została potraktowana w Tajlandii. Nie do wiary! "Limuzyna i bufet"

Rodzina pięcioraczków z Horyńca przeprowadziła się do Tajlandii. Gdy gruchnęła ta wiadomość, wielu nie dowierzało. Było też grono zaniepokojonych osób, rodzina została nawet zgłoszona do MOPS-u! Teraz pani Dominika codziennie pokazuje, jak wygląda ich życie na wyspie Koh Lanta i pięknej, wynajętej willi, w której do dyspozycji mają basen. Korzystają z niego chętnie zarówno dorośli, jak i dzieci. Nic dziwnego, pogoda w Tajlandii daje w kość!

Pani Dominika zdradziła niedawno, co jako pierwsze kupili w sklepie, gdy tylko dotarli do celu podróży. Ten wybór może wielu zaskoczyć, ale mama pięcioraczków wyjaśniła, dlaczego zdecydowali się na takie produkty.

Poniżej galeria: Pięcioraczki na zakupach w Tajlandii

— Mąż poprosił, bym w pierwszej kolejności kupiła mop, szczotkę i worki na śmieci — opowiadała Dominika Clarke. Potrzebna była też maść z apteki, bo ojciec 11 dzieci ma alergię na kurz i swój pobyt w tajskim domu zaczęto od generalnego sprzątania. Później przyszedł czas na przyjemniejsze zakupy. Mama gromadki dzieci codziennie kupuje świeże owoce i tajskie przysmaki. Mleko, makaron i curry, które uwielbia cała rodzina jest niemalże na codziennej liście zakupów. Jednym z pierwszych towarów jaki kupiła rodzina Clarke w Tajlandii były też dmuchańce dla dzieci do pływania w przydomowym basenie. Maluchy uwielbiają tę formę rozrywki, dlatego szybko trafiły do polskiego domu. Jednym z ważniejszych produktów są też lody! Mama pięcioraczków przy okazji zakupów, pokazała półki sklepowe w sklepach, a widząc lodówkę z lodami, stwierdziła, że to najważniejsze!

