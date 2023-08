Rok temu odszedł Tadeusz Ferenc. Przez lata prezydentury odmienił Rzeszów

Co na to mieszkańcy

Tadeusz Ferenc zmarł 27 sierpnia 2022 w jednym z rzeszowskich szpitali, przed śmiercią zdążył się pożegnać z najbliższymi i odszedł na zawsze, mając 82 lata. Został pochowany na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie. Długie tygodnie po pogrzebie ciągle zatrzymywali się tam mieszkańcy, palili znicze i składali wiązanki kwiatów. Tak jest po dziś, kiedy to rzeszowianie zatrzymują się na krótką modlitwę przy nowowybudowanym nagrobku prezydenta.

Tadeusz Ferenc urodził się 10 lutego 1940 w Rzeszowie, zmarł 27 sierpnia 2022 w rzeszowskim szpitalu. Był ekonomistą, politykiem, ale przede wszystkim samorządowcem. Był posłem na Sejm IV kadencji, a w latach 2002–2021 prezydentem Rzeszowa. W 1994 i 1998 został wybrany na radnego Rady Miasta Rzeszowa II i III kadencji, w trakcie której jego mandat wygasł 9 października 2001 (jego miejsce zajął Konrad Fijołek). W latach 2001–2002 sprawował mandat posła na Sejm IV kadencji, został wybrany z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej – Unii Pracy w okręgu rzeszowskim. 10 listopada 2002 utracił mandat poselski w związku z wyborem na urząd Prezydenta Miasta Rzeszowa. W 2006 r. został wybrany na kolejną kadencję, a w 2010 ponownie wygrał wybory w pierwszej turze. W 2014 po raz czwarty wybrano go na urząd prezydenta Rzeszowa z poparciem około 66 proc. głosów. W 2018 r. ponownie został prezydentem Rzeszowa z wynikiem około 64 proc. głosów. 10 lutego 2021, w dniu swoich 81 urodzin ogłosił złożenie rezygnacji ze stanowiska prezydenta Rzeszowa, motywując to pogorszeniem stanu zdrowia po zachorowaniu na COVID-19. Z tym samym dniem zakończył urzędowanie. W przedterminowych wyborach na swojego następcę udzielił poparcia Marcinowi Warchołowi, który nie wygrał walki o fotel prezydenta Rzeszowa. Tym został Konrad Fijołek.

W stolicy Podkarpacia mieszkańcy nie mają wątpliwości co do tego, że zmarły samorządowiec był wielkim człowiekiem, który kierował się dobrem miasta i jego mieszkańców. Przez niemal dwie dekady rządów zmienił Rzeszów w miasto prężnie się rozwijające.

Grób Tadeusza Ferenca

Tadeusz Ferenc został pochowany na cmentarzu Wilkowyja w Rzeszowie w alei zasłużonych. W pierwszą rocznicę śmierci rzeszowianie mogą pomodlić się już przy zwracającym uwagę monumencie upamiętniającym Tadeusza Ferenca. Pomnik zaprojektował Krzysztof Brzuzan, ceniony artysta rzeźbiarz. Został on wykonany z litego czarnego aksamitnego granitu indyjskiego. Jest bardzo wysoki, zwieńczony krzyżem maltańskim umieszczonym po czterech stronach bloku, co ma symbolizować cztery kadencje prezydentury Tadeusza Ferenca. Wykonana została także mosiężna płaskorzeźba (ok. 50 na 40 cm) z wizerunkiem zmarłego włodarza miasta. Pomnik obłożony został szarą kostką granitową. Koszt budowy pomnika w całości pokryła rodzina zmarłego prezydenta.

