Rozpoczął się OFF Rzeszów Festiwal. Mocne uderzenie na początek

W piątek 19 czerwca rozpoczął się OFF RZESZÓW Festiwal. Na otwarciu festiwalu zaprezentował się Teatr Komuna Warszawa z przedstawieniem „Kocham balet”, a widownia mogła poczuć w tym czasie cały zakres emocji związanych z nauką tańca w szkole baletowej. Było pięknie i uroczo, było strasznie, było też przerażająco.

Już dziś, sobota 20 czerwca na scenie zaprezentuje się Teatr CHOREA/ Chór Spółdzielczy z widowiskiem „Hoson zes/Lśnij”. W kolejnych dniach zaprezentują się kolejno:

21 czerwca (niedziela) 19:00

Analog Collective

„MLEKO W TUBCE – O DZIECIŃSTWIE W LATACH 90.”

reż. Agata Biziuk

Duża Scena (90 minut)

22 czerwca (poniedziałek) 19:00

Salman, Lewandowski, Bartnikowski

„MARZYCIEL”

reż. Łukasz Lewandowski

Mała Scena im. Z. Kozienia (90 minut)

23 czerwca (wtorek) 19:00

Teatr Malabar Hotel

„NIEOSOBNI. PROGRAM ROMANTYCZNY W CZTERECH CZĘŚCIACH PODSZYTY MYKOLOGIĄ, EZOTERYKĄ I PSYCHOTRONIKĄ”

reż. Marcin Bartnikowski, Marcin Bikowski

Mała Scena im. Z. Kozienia (60 minut)

Po wszystkich spektaklach odbędą się rozmowy z twórcami.

OFF RZESZÓW

Organizatorzy podkreślają, że misją Festiwalu OFF RZESZÓW jest nie tylko prezentacja najnowszych trendów, ale także stworzenie przestrzeni dla twórców i odbiorców do wymiany idei. Kuratorką festiwalu jest Katarzyna Knychalska, założycielka i prezeska Fundacji Teatr-Nie Taki we Wrocławiu, wydawczyni, redaktorka naczelna portalu Teatralny.pl i czasopisma o teatrach niezależnych „nietak!t”.

Korzenie festiwalu sięgają Festiwalu Nowego Teatru, gdzie już wtedy wydzielono specjalną ścieżkę poświęconą scenie niezależnej. Ten początkowy sukces udowodnił, że publiczność ma ogromny apetyt na niekonwencjonalne przedstawienia, co ostatecznie doprowadziło do stworzenia samodzielnego wydarzenia.