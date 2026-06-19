Nastoletni włamywacze w Strzyżowie. Zostawili w warsztacie bezczelny liścik

Wszystko rozegrało się w nocy z piątku na sobotę. Zgłoszenie o nielegalnym wtargnięciu do lokalnego serwisu pojazdów wpłynęło do dyżurnego strzyżowskiej komendy kilka minut po godzinie 11.00 w miniony weekend.

Włamywacze dostali się do wnętrza warsztatu po uprzednim rozbiciu okiennej szyby. Ich łupem padły rozmaite materiały promocyjne, które wyciągnęli z jednego z serwisowanych tam samochodów.

Do zbadania miejsca zdarzenia natychmiast skierowano policyjną ekipę dochodzeniowo-śledczą. W trakcie szczegółowych oględzin mundurowi natrafili na odręcznie zapisaną kartkę z niezwykle zuchwałym komunikatem.

Dzień dobry, przyszliśmy tu tylko zwiedzić i tak przy okazji posprzątaliśmy.

Stróże prawa powiązali fakty i wytypowali sprawców tego nietypowego przestępstwa. Okazało się, że za włamaniem stoi dwóch 14-letnich mieszkańców powiatu strzyżowskiego.

Podczas przeszukania, w ich domach funkcjonariusze znaleźli i zabezpieczyli część skradzionych przedmiotów. Materiały zgromadzone w tej sprawie zostaną teraz przekazane do Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Strzyżowie, który zdecyduje o ich dalszym losie – informuje KPP Strzyżów.