Rzeszów Główny otwarty po przebudowie. Dworzec odzyskał modernistyczny charakter

Jacek Chlewicki
Jacek Chlewicki
2025-09-05 11:56

Dworzec Rzeszów Główny przeszedł gruntowną przebudowę i odzyskał modernistyczny wygląd z lat 60. XX wieku. Odnowiony 167-letni obiekt stał się częścią Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – nowoczesnego węzła przesiadkowego z parkingiem podziemnym, przebudowaną stacją i przystankami komunikacji miejskiej.

  • Dworzec wybudowany w 1858 roku odzyskał wygląd z lat 60. XX wieku.
  • Renowacja objęła elewację, mozaiki, stolarkę oraz historyczne wnętrza.
  • Hol główny ma 350 m² i pełni funkcję poczekalni z tablicami elektronicznymi i ławkami z portami USB.
  • Powstało nowe zejście na poziom -1 z parkingiem i toaletami, zachowano zabytkowe sklepienia.
  • Obiekt dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
  • Koszt modernizacji wyniósł 48,5 mln zł, inwestycję zrealizował Budimex.
  • Rzeszów Główny obsługuje średnio 15,4 tys. pasażerów dziennie i niemal 230 pociągów.

Dworzec Rzeszów Główny po modernizacji – historyczna perła w nowoczesnym wydaniu

167-letni budynek dworca kolejowego Rzeszów Główny przeszedł gruntowną przebudowę i odzyskał swój modernistyczny charakter z lat 60. XX wieku. Dzięki inwestycji PKP S.A., realizowanej we współpracy z PKP PLK i Miastem Rzeszów, obiekt stał się częścią Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – nowoczesnego węzła przesiadkowego z przebudowaną stacją, parkingiem podziemnym oraz przystankami komunikacji miejskiej.

Dworzec wzniesiono w 1858 roku przez Kolej Galicyjską Karola Ludwika. Choć był dwukrotnie niszczony, zachował swą pierwotną bryłę, kształtowaną na przestrzeni kolejnych modernizacji. Największe zmiany wprowadzono w 1908 roku, kiedy pojawiła się restauracja, wiata peronowa oraz secesyjny portal wejściowy.

W ramach ostatniej inwestycji przywrócono mu wygląd z lat 60., usuwając nowsze elementy – m.in. łuki nad wejściem i uproszczoną attykę z zegarem. Odnowiono granitowo-piaskowcową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na stylizowaną na modernistyczną, a na szczycie zamontowano wielkoformatowy elektroniczny zegar.

Polecany artykuł:

Kiedy brać ślub? Oto, co mówi tradycja. Małżeństwo będzie trwałe i szczęśliwe

Nowoczesne wnętrze i zabytkowe detale

Hol główny o powierzchni 350 m² jest dziś jasny, przestronny i pełni funkcję poczekalni. Jego ozdobą są dwie odrestaurowane mozaiki z lat 60. oraz odkryte w trakcie prac fragmenty malowideł i polichromii. Wnętrze uzupełniają elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów, zegar, gabloty z rozkładami oraz ławki z portami USB.

Czytaj też: Nie przegap tej perełki jadąc w Bieszczady. Wzbudza zachwyt każdego

Nowością jest bezpośrednie zejście na poziom -1, gdzie znajdują się toalety i parking. To właśnie tam podróżni mogą zobaczyć zachowane historyczne sklepienia kolebkowe i kamienne fundamenty dworca. Na piętrach umieszczono posterunek Straży Ochrony Kolei, biura PKP Intercity oraz lokale użytkowe. Część z nich zostanie przeznaczona na cele miejskie, m.in. bibliotekę, salę wydarzeń kulturalnych czy strefę dla dzieci.

Koszt modernizacji wyniósł 48,5 mln zł brutto.

Rzeszów Główny otwarty po przebudowie. Dworzec odzyskał modernistyczny charakter
8 zdjęć
Quiz o wschodniej Polsce. Geografia, miasta, historia, zabytki
Pytanie 1 z 10
Przez które województwa przepływa rzeka Bug?
Dworzec PKS w Szczecinie to prawdziwy "wehikuł czasu"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

DWORZEC PKP
RZESZÓW