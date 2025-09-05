Rzeszów Główny otwarty po przebudowie. Dworzec odzyskał modernistyczny charakter

Dworzec wybudowany w 1858 roku odzyskał wygląd z lat 60. XX wieku.

Renowacja objęła elewację, mozaiki, stolarkę oraz historyczne wnętrza.

Hol główny ma 350 m² i pełni funkcję poczekalni z tablicami elektronicznymi i ławkami z portami USB.

Powstało nowe zejście na poziom -1 z parkingiem i toaletami, zachowano zabytkowe sklepienia.

Obiekt dostosowano do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Koszt modernizacji wyniósł 48,5 mln zł, inwestycję zrealizował Budimex.

Rzeszów Główny obsługuje średnio 15,4 tys. pasażerów dziennie i niemal 230 pociągów.

Dworzec Rzeszów Główny po modernizacji – historyczna perła w nowoczesnym wydaniu

167-letni budynek dworca kolejowego Rzeszów Główny przeszedł gruntowną przebudowę i odzyskał swój modernistyczny charakter z lat 60. XX wieku. Dzięki inwestycji PKP S.A., realizowanej we współpracy z PKP PLK i Miastem Rzeszów, obiekt stał się częścią Rzeszowskiego Centrum Komunikacyjnego – nowoczesnego węzła przesiadkowego z przebudowaną stacją, parkingiem podziemnym oraz przystankami komunikacji miejskiej.

Dworzec wzniesiono w 1858 roku przez Kolej Galicyjską Karola Ludwika. Choć był dwukrotnie niszczony, zachował swą pierwotną bryłę, kształtowaną na przestrzeni kolejnych modernizacji. Największe zmiany wprowadzono w 1908 roku, kiedy pojawiła się restauracja, wiata peronowa oraz secesyjny portal wejściowy.

W ramach ostatniej inwestycji przywrócono mu wygląd z lat 60., usuwając nowsze elementy – m.in. łuki nad wejściem i uproszczoną attykę z zegarem. Odnowiono granitowo-piaskowcową elewację, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na stylizowaną na modernistyczną, a na szczycie zamontowano wielkoformatowy elektroniczny zegar.

Nowoczesne wnętrze i zabytkowe detale

Hol główny o powierzchni 350 m² jest dziś jasny, przestronny i pełni funkcję poczekalni. Jego ozdobą są dwie odrestaurowane mozaiki z lat 60. oraz odkryte w trakcie prac fragmenty malowideł i polichromii. Wnętrze uzupełniają elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów, zegar, gabloty z rozkładami oraz ławki z portami USB.

Nowością jest bezpośrednie zejście na poziom -1, gdzie znajdują się toalety i parking. To właśnie tam podróżni mogą zobaczyć zachowane historyczne sklepienia kolebkowe i kamienne fundamenty dworca. Na piętrach umieszczono posterunek Straży Ochrony Kolei, biura PKP Intercity oraz lokale użytkowe. Część z nich zostanie przeznaczona na cele miejskie, m.in. bibliotekę, salę wydarzeń kulturalnych czy strefę dla dzieci.

Koszt modernizacji wyniósł 48,5 mln zł brutto.

