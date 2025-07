Rzeszowscy adwokaci w najwyższych organach adwokatury w Polsce!

Dariusz Lipski i Edyta Nowosiadły–Krzywonos, to adwokaci z Podkarpacia, którzy weszli do najwyższych organów adwokatury w Polsce. To ogromny sukces mecenasów z naszego regionu podnoszący rangę prawników i ich znaczenie w strukturze systemowej, oraz docenienia ich wieloletniej pracy i doświadczenia w zawodzie.

