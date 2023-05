Rzeszowski BAZZAR w Fosie przyciągnął tłumy [WIDEO, GALERIA]

Lokatorzy strzelali do Zuzanny, która chciała się dostać do mieszkania. Nie przyznają się do winy

28 maja 2023 roku po raz kolejny w rzeszowskiej Fosie, obok urokliwej Alei Pod Kasztanami w Rzeszowie został zorganizowany kolejny BAZZAR , czyli pchli targ używanych rzeczy, oraz niepowtarzalnych perełek. Każdy odwiedzający mógł kupić po okazyjnej cenie wszelkie ubrania, starocie, biżuterię, płyty, zabawki, rękodzieło, oraz rzeczy użytkowe. Wszytko co ma duszę i niepowtarzalny design, czego często brakuje towarom z popularnych sieciówek produkowanych masowo. W niedzielne popołudnie (od 12.00 do 16.00) w Fosie wystawiało się aż 40 wystawców, którzy oferowali naprawdę unikatowe produkty. Zainteresowania było ogromne. Mnóstwo ludzi odwiedziło BAZZAR tego dnia i chętnie oglądało i kupowało niszowe produkty i ubrania z drugiej ręki dając im drugie życie. Często były to rzeczy bardzo dobrej jakości. Wspaniała inicjatywa ma na celu promocję nie tylko ekologicznego podejścia do rzeczy użytkowych, ale i propagowanie wiedzy i popularności unikatowych niszowych produktów, których jest coraz mniej na rynku, a ciągle zachwycają.