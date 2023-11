Miał być Beneluks, będzie cela. Trzy lata unikał sprawiedliwości

Andrzej Ch. miał to zrobić 8-letniej dziewczynce. Wykorzystał dziecko podczas schadzki?

Rzeszowscy policjanci pracowali nad sprawą poszukiwanego 42-letniego mieszkańca Stalowej Woli. Mężczyzna ukrywał się od 2020 roku. Był poszukiwany listem gończym celem odbycia kary 3 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności za przestępstwa narkotykowe, nielegalne posiadanie broni oraz czynną napaść na funkcjonariusza publicznego.

Zajmujący się tą sprawą policjanci w końcu wpadli na trop poszukiwanego mężczyzny. Początkowo miał on wyjechać z kraju i zamieszkać na stałe w Holandii lub Luksemburgu. Jednak w ostatnim czasie wrócił do Polski licząc, że uda mu się ukryć się na terenie województwa podkarpackiego. Policyjni poszukiwacze szybko zweryfikowali te informacje. Ustalili, że w październiku poszukiwany 42-latek mógł także dopuścić się innych przestępstw w rejonie Stalowej Woli. Próbując zmylić organy ścigania, regularnie zmieniał miejsce pobytu, a także samochody, którymi się poruszał.

Realizowane przez policjantów czynności doprowadziły do ustalenia miejsca pobytu poszukiwanego. Mężczyzna ukrywał się w domu w Woli Raniżowskiej na terenie powiatu kolbuszowskiego. Funkcjonariusze zatrzymali poszukiwanego. 42-latek zaskoczony wizytą policjantów nie chciał otworzyć drzwi, dlatego przy wsparciu strażaków PSP, służby weszły do domu siłą. Podczas zatrzymania w domu mężczyzny policjanci znaleźli i zabezpieczyli narkotyki, broń białą wymagającą zezwolenia oraz inne niebezpieczne narzędzia. Zatrzymany 42-latek trafił do zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe trzy i pół roku.