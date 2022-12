Rzeszowskie Zakłady Ortopedyczne przytoczyły poruszającą historię ukraińskiego żołnierza Wolodymyra (37 lat), który pochodzi z miasta Włodzimierz. Ranny w walce mężczyzna trafił do stolicy Podkarpacia.

- Najpierw odbywał służbę w wojskach obrony pogranicznej. Z początkiem wojny wstąpił do Sił Zbrojnych Ukrainy, by bronić swojej ojczyzny. Brał udział w walkach w obwodzie kijowskim, mikołajowskim, charkowskim i donieckim. Wolodymyr razem z trzema innymi żołnierzami został ranny po eksplozji rosyjskiej rakiety. Trzech kolegów zostało lekko rannych, a Wolodymyr w wyniku eksplozji stracił nogę. Włodek ma rodzinę: żonę Liudmyłę , córeczkę Złatę (5 lat), syna Wolodymyra (13 lat). Pytamy go, dlaczego chce wrócić na front (odpowiedź Włodka pada w sekundę bez chwili zawahania ): „Chcę, aby moje dzieci żyły w pokoju i nigdy nie zaznały, co to jest wojna. Odwiecznym wrogiem Ukrainy i Polski są Sowieci”. Pokazał nam w telefonie obraz wojny – to filmy, których nigdy nie może pokazać telewizja… w okopie trup przy trupie. Wolodymyr dodaje "ja straciłem tylko nogę"- czytamy w mediach społecznościowych Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych .

Specjaliści z Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych w przeciągu czterech dni za darmo, wykonali dla Wolodymyra pierwszą protezę udową. Pierwsza proteza ma pomóc żołnierzowi na nowo nauczyć się chodzić. Jednak Pan Wolodymyr zbiera na drugą protezę, która umożliwi mu powrót na front i walkę w pełnym kontakcie.

-Koszt takiej protezy przewyższa nasz budżet, jest to kwota 55 tysięcy złotych. Chcemy pomóc, dlatego ogłosiliśmy zrzutkę: „Proteza dla bohatera” . Środki zebrane z tej zbiórki zostaną w pełni wykorzystane na ten cel. Jeśli zebrana kwota przewyższy zbiórkę, kwota ta będzie wykorzystana na zakup protezy podudziowej dla kolejnego żołnierza Andrija Zana - informują specjaliści z Rzeszowskich Zakładów Ortopedycznych- skoro Wolodymyr chce wracać na wojnę to tym bardziej trzeba docenić jego odwagę - podsumowują.

Kwota do zebrania jest spora. Wolodymyr chce wróci na front, ale bez mocniejszej protezy nie jest to możliwe. Warto wesprzeć jego działania i walkę o swój wolny kraj i dom dla jego rodziny. Chcesz pomóc? Link do zrzutki TUTAJ.

