Ofiara pirata drogowego wjechała w ogrodzenie i staranowała tuję. Pijany sprawca odpowie przed sądem

Pijany kierowca z Podkarpacia doprowadził do kolizji, w wyniku której drugi samochód wbił się w ogrodzenie i staranował tuję na prywatnej posesji. Pirat drogowy wymusił na ofierze kolizji pierwszeństwo. Do zdarzenia doszło na drodze krajowej nr 992 w Zarzeczu na Podkarpaciu.51-latek teraz słono za to zapłaci.