Dębica. Św. Mikołaj odwiedził seniorów

W Całodobowym Domu Opieki w Dębicy, który należy do Fundacji Medyk dla Zdrowia, mieszka na stałe 30 seniorów. To osoby na pobyt krótkoterminowy, ale wymagają opieki przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu. Przy Całodobowym Domu Opieki znajduje się placówka medyczna, dlatego seniorzy mają non stop dostęp do lekarzy i rehabilitacji tak niezbędnej w ich sytuacji. Większość starszych pacjentów znalazła się tam po złamaniu szyjki kości udowej.

- Złamanie szyjki kości udowej objawia się silnym bólem w pachwinie i ograniczeniem ruchomości biodra. Pacjent ze złamaniem nie jest w stanie stawać na nodze po urazie, a wszystkie próby ruchu nasilają dolegliwości. Po złamaniu może dojść do widocznego skrócenia kończyny, która doznała urazu, względem strony zdrowej. Dlatego tak ważna jest rehabilitacja i pomoc osobom starszym, które często mają ograniczoną ruchowość - tłumaczyła Sylwia Schabowska, kierująca placówką.

W Całodobowym Domu Opieki w Dębicy obecnie przebywają pacjenci w wieku od 70 do 99 lat. Codziennie oprócz rehabilitacji mają organizowane zajęcia grupowe i indywidualne. W ramach wspólnych zajęć są warsztaty kulinarne, artystyczne i muzykoterapia. Ostatnio seniorów odwiedził Mikołaj z pięknymi pomocnicami w czerwonych kubraczkach.

Mikołaj został entuzjastycznie przywitany, a wszyscy chętnie ściskali się z nim i fotografowali z ulubionym grudniowym panem, który rozdaje prezenty, i całym jego orszakiem pięknych pomocnic. Mikołaj wszystkim poprawił humor, bo przynosi radość nie tylko najmłodszym, ale tym starszym również. Ilu dorosłych nie miało okazji przytulić się do Mikołaja, a seniorzy z Całodobowego Domu Opieki w Dębicy mogli to zrobić. Wszyscy dostali słodkości, a Mikołaj szeptał, że na gwiazdkę wróci znów. Takie odwiedziny to wspaniałe przeżycie. Dla każdego bez względu na wiek. Sprawić komuś radość i wywołać u niego szczery uśmiech to najpiękniejsza rzecz na świecie.