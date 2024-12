Rzeszów. Świąteczna akcja policji w szpitalu. To "Mikołaj na zwyżce"

Policjanci z Rzeszowa wiedzą, że móc wywołać uśmiech na twarzach dzieci to bezcenna rzecz. Wywołać go na twarzach maluchów, które na co dzień zmagają się z chorobą, jest jeszcze bardziej wartościowe i przyjemne. Funkcjonariusze z Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Rzeszowie i policyjny robot pirotechniczny do zadań specjalnych wcielili się w pomocników świętego Mikołaja.

Policjanci przyłączyli się do akcji „Mikołaj na zwyżce”, której organizatorem była Fundacja z Miłości do Życia. Funkcjonariusze odwiedzili małych pacjentów na dziecięcych oddziałach Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 2 w Rzeszowie. Prezenty dla dzieci zostały przekazane w niecodzienny sposób. Policjanci zjeżdżali z dachu na linach, pozdrawiali dzieci przebywające na oddziale i przekazali im prezenty. Policyjny robot pirotechniczny również rozdawał paczki dzieciom, które przebywały na szpitalnych salach. To niepowtarzalne uczucie, bo zobaczyć takich wyspecjalizowanych pomocników i zrobotyzowanego "renifera" pirotechnicznego, co jest to niecodziennym widokiem.

Wizyta policjantów wywołała duże poruszenie wśród małych pacjentów. Dzieci były bardzo zadowolone z wizyty funkcjonariuszy i innych pomocników świętego Mikołaja, którzy dzisiaj współpracowali z Fundacją z Miłości do Życia.

Policjanci zgodnie podkreślali, że największym podziękowaniem ze strony maluchów były uśmiechy na ich twarzach, udowodniając, że mają wielkie serca.