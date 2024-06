Polacy pokochali Słowackie Tatry! Turystów przyciągają ceny i niepowtarzalne widoki!

Polacy pokochali Słowackie Tatry

Tatry Słowackie to część Tatr znajdująca się na terenie Słowacji. Powierzchnia Tatr wynosi 785 km², z tego około 175 km² (22,3 proc.) to Tatry Polskie, a około 610 km² (77,7 proc.) to Tatry Słowackie. Polacy pokochali słowacką część tych gór, m.in. dlatego, że wyjazd nad Szczyrbskie Pleso z Rzeszowa to trasa na mniej niż 4 godziny jazdy.

Szczyrbskie Pleso. Dlaczego warto tam pojechać?

Szczyrbskie Pleso to urokliwe jezioro, które jest osadą wielu hoteli i zazwyczaj jest punktem wypadowym w wysokie góry na kilkugodzinne wycieczki. Jednym z uwielbianych przez Polaków szczytów jest Krywań (2495m n.p.m.), charakteryzujący się zakrzywionym wierzchołkiem, od którego wziął nazwę (nadal spotykana jest wśród starszych górali wymowa „Krzywań”). Szczyt Krywania wznosi się na około 1400 m powyżej dna Doliny Koprowej, co jest największą wysokością względną w Tatrach. Panorama widokowa z Krywania jest bardzo rozległa, ponadto Krywań należy do Wielkiej Korony Tatr.

Polacy bardzo często wychodzą na tę górę. W tym roku z racji bardzo ciepłej wiosny, która zaskoczyła wysoką temperaturą, miłośnicy wysokogórskich wycieczek będą bardzo zadowoleni. Już 1 czerwca w Słowackich Tatrach Wysokich otwarte zostały szlaki powyżej schronisk, co zazwyczaj zdarzało się w połowie czerwca lub później. To wspaniały powód, aby zaplanować wycieczkę na weekend w te rejony. Pozytywnie mogą również zaskoczyć ceny. Co więcej, po wycieczce w góry, wracając do Rzeszowa, można zwiedzić wiele ciekawych miejsc. Więcej w artykule Co warto zobaczyć na Słowacji blisko polskiej granicy?

Słowackie Tatry Wysokie pozytywnie zaskoczyły turystów Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.