i Autor: Nadleśnictwo Baligród Lasy Państwowe /pixabay.com Słynny leśnik nagrał w Bieszczadach zabawę małych niedźwiadków. To najsłodsze, co zobaczycie

Niezwykłe

To zdecydowanie najsłodsze, co dziś zobaczycie. Słynny leśnik Kazimierz Nóżka nagrał zabawę małych niedźwiadków w Bieszczadach. To nagranie sprawi, że na waszych ustach pojawi się uśmiech. Internauci są zachwyceni: "No cukier w cukrze" - piszą.