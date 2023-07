Śmiercionośne winogrona. Ekspertka grzmi! Nie powinny być podawane dzieciom

Budda przyznał, że to on zostawił skrzynię pod domem dziecka. "Było tego znacznie więcej"

Winogrono to niebezpieczny owoc, szczególnie dla małych dzieci

Dwa i pół roku temu Mikołaj z Elbląga zadławił się winogronem w przedszkolu, kilka dni temu w Rzeszowie 3-letni chłopiec zmarł w wyniku zadławienia dokładnie tym samym owocem. W Polce nikt nie prowadzi statystyki zadławień i zakrztuszeń, dlatego nie znamy skali takich zdarzeń. Niedrożność dróg oddechowych spowodowana ciałem obcym jest stanem zagrożenie życia. W Stanach Zjednoczonych, gdzie od lat są prowadzone statystyki, a Amerykańska Akademia Pediatryczna stworzyła listę produktów grążących zadławieniem. Na szczycie tej listy znajduje się właśnie winogrono. Czy ten owoc powinien być podawany w żłobku i przedszkolu?

- Dzieci są narażone na zakrztuszenia i zadławienia w większym stopniu niż osoby dorosłe nie tylko ze względu na niedojrzałości odruchów fizjologicznych czy zachowań, ale także ze względu na małe wymiary dróg oddechowych - tłumaczy Marta Ludwiczek, dziennikarką, edukatorką i autorką książki „Jak nie wpaść w tarapaty czyli porady dla dziecka mamy i taty”. Jak dodaje, American Academy of Pediatrics wydała w 2010 r. dokument, w którym szczegółowo omawia mechanizmy zakrztuszenia, oraz podaje listę tych produktów, które grożą wysokim ryzykiem zakrztuszenia i zadławienia.

- Po prostu pewne cechy- takie jak rozmiar, kształt czy konsystencja niektórych zabawek i właśnie produktów spożywczych zwiększają potencjał powodowania zadławienia u dzieci. Winogrona są na tej liście od lat - tłumaczy Ludwiczek.

To jednak niejedyne produkty, które mogą utknąć w drogach oddechowych małych dzieci. Na tej liście znajdują się także popcorn, parówki, orzechy, twarde i małe cukierki, pomidorki koktajlowe, a nawet masło orzechowe mogą szczelnie zatkać drogi oddechowe małego człowieka. Tak naprawdę lista produktów, które mogą zagrażać dzieciom - jest bardzo długa.

- Będąc rodzicem czy opiekunem dzieci musimy tę listę znać. Widzieć co i w jaki sposób podawać. Osobiście uważam, że skoro winogrona są na tej liście i jednocześnie nie są niezbędne do prawidłowego rozwoju małego dziecka, to można zupełnie wykreślić te owoce z jadłospisu w żłobkach i przedszkolach. Bo jest to drobna zmiana sprawi, że minimalizujemy ryzyko zadławienia, to po prostu trzeba to zrobić - podsumowuje ekspertka.

